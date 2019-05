Tigres dispuesto a soltar a Damm

El presidente del actual campeón del futbol mexicano aclaró que si hubiera alguna llamada por parte del ‘Rebaño’, estarían dispuestos a sentarse para una posible negociación

Agencias

Monterrey, N. L.- Miguel Ángel Garza, presidente de los Tigres de la UANL, rechaza tener algún acercamiento con Chivas para negociar al volante ofensivo Jürgen Damm, pero aclara que estaría dispuesto a negociar.

“Chivas no sé si se acercó con el jugador, Guadalajara ha tenido respeto hasta que llegamos a la final, la realidad de las cosas es que no he tenido ninguna llamada el día de ayer con ese equipo”, señaló.

Garza aclaró que si hubiera alguna llamada por parte del ‘Rebaño’, estarían dispuestos a sentarse para una posible negociación.

“Depende de la situación que se presente para el jugador, la institución y si es buena para las dos partes, pues habrá la posibilidad, si no, el equipo demostró que es competitivo, sólido y es lo que estamos buscando”, agregó.

Damm llegó a Tigres como refuerzo para el Apertura 2015, luego de haber militado con Pachuca.

Por lo pronto, Tigres ya está de vacaciones, tendrá un mes de descanso y regresará para comenzar su pretemporada.

