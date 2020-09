¡Tierras negras está de luto! Muere el apreciado sacerdote Rogelio Segundo Escobedo

Redacción

Celaya.- Usuarios del transporte público aseguran que los robos han aumentado, sobretodo en la ruta 45.

Aseguran que son dos jóvenes de complexión delgada los que suben a los camiones simulando ser pasajeros y en cuestión de segundos comienzan a despojar de sus pertenencias a los usuarios quienes no pueden hacer nada al respecto ya que la mayoría de las veces van armados.

Aunque esto ha generado pánico, pues los quejosos señalan que ya son varios los casos de esta índole que se suscitan, sólo les resta vivir con el temor, pues tienen que utilizar el camión.

“Cómo es posible que tengamos miedo hasta de utilizar el camión, con el temor de ser asaltados”.

Otra de las rutas peligrosas es la Latino–Silva (ruta 15), donde algunos usuarios señalan que a la altura del Auditorio Francisco Eduardo Tres Guerras se sube un joven ladrón.

“Con los constantes robos que hay en los micros prefiero utilizar mi auto, aunque también uno vive con miedo porque ahora en plena luz del día hasta los carros quitan con armas”, comentó una celayense.

Ante esta problemática, los ciudadanos esperan que las autoridades competentes puedan hacer algo al respecto, y no sólo les digan “pongan su denuncia”, pues comentan que cómo la interponen si ni los rostros de los maleantes ven, y por ende no procederán y tal vez sólo se queden archivadas.

“Sólo me resta encomendarme al de arriba para que no me toque, porque ya son varias personas que conozco que han sido víctimas, y pues qué podemos hacer si a fuerza tenemos que utilizar el camión”

