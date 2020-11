Jessica de la Cruz

León.- Taxistas que no pertenecen a alguna alianza creen que el sistema del ‘taxímetro’ no va a funcionar, pues señalan que ya había sido implementado anteriormente y no sirvió, porque no hay precios justos, ni para ellos como conductores, ni para el usuario, agregaron que de lo que se queja el cliente es precisamente de los costos, pero reconocieron que sí hay muchos conductores que abusan en sus tarifas.

Ante la iniciativa e implementación que presentó el presidente de la Alianza Plus de Taxistas en Guanajuato, José Luís Guerrero Mendoza, de que el ciudadano podrá disfrutar un viaje en taxi en color verde, a partir de los 35 pesos por un tramo de tres kilómetros, ya que se implementó un taxímetro en todos los sitios que operan bajo esta alianza, el equipo de Correo realizó un sondeo con los ruleteros, los cuales señalaron que este servicio no va a servir, porque ya se intentó una vez y no tuvo éxito. Federico Díaz comentó que el fallo principal es que usan un cronómetro que no mide distancias.

“Hace mucho ya había uno y no funcionó porque es algo ilógico, es un reloj con cronometro, para mí no sirve”, dijo

Rodolfo Morgan durante muchos años fue taxista, ahora trabaja con la aplicación de UBER, pero aseguró, que la iniciativa de la Alianza Plus del taxímetro, ni siquiera es un equipo como el que anteriormente se colocaba en el vehículo, es a través de una aplicación y ahí cada quien va a poder cobrar la tarifa que quiera, por lo que cree que este servicio será deficiente.

