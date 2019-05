Tienen cinco pozos y sólo funcionan dos

A falta de lluvia no se reabastecen los mantos, lamentan funcionarios. El alcalde manifiesta que ya tienen proyectos para perforar nuevos pozos

Roberto López

San Luis de la Paz.- Este municipio enfrenta un grave problema por la escasez del agua; de 14 pozos que existían, hoy quedan cinco y funcionan sólo dos. El alcalde Luis Gerardo Sánchez Sánchez reconoció el problema y dijo que ya se buscan soluciones.

Una de ellas es racionar por horarios el envío de agua. El principal problema, en el centro de la ciudad, está en fraccionamiento La Esperanza, Luis Gonzaga y un poco en La Central. “Tenemos horarios determinados para enviar el agua. “Durante la noche llenamos todos los tanques para que entre 5 y 5:30 de la mañana se suelte el agua para que llegue a las viviendas. Luego hacemos lo mismo para soltar el agua entre 12:30 y 1:00 de la tarde”, dijo el titular de la Junta Municipal del Agua Potable, Orlando Martínez Domínguez

El alcalde, Luis Gerardo Sánchez, reconoció que los pozos del municipio ya no tienen agua. La falta de lluvia, señalaron los funcionarios, también complica el problema porque no se reabastecen los mantos, no se recuperan, hoy es urgente que llueva.

“Al municipio le quedan cinco pozos con agua, de los cuales funcionan dos. Antes había 14 pozos, pero se ha ido terminando el agua y no se pueden seguir usando porque no se recupera del agua de lluvia” Luis Gerardo Sánchez, Alcalde

Les falta firma

Incluso, el presidente municipal reveló que ya tienen el proyecto y el recurso para perforar nuevos pozos que abastezcan las carencias, pero dijo que no han obtenido el permiso porque falta la firma del titular de la Conagua en Guanajuato, delegación que está acéfala.

Confesó que se iban a aventar el paquete de perforar sin el permiso, pero que la multa, además de elevada, abarcaría al Municipio, a la Junta de Agua Potable e incluso al contratista de la obra.

Son tres pozos los que se planea perforar y para los que ya hay recursos y proyecto; estos abastecerían a cerca de 20 mil personas. Los tres están detenidos por una sola firma.

Orlando Martínez informó que a lugares alejados, como la comunidad Zamarripa, se mandan pipas de agua “en la parte de arriba está el bordo y les vamos a hacer una obra pequeña para que el agua baje hasta las casas, pero ya está el proyecto de llevar agua de la presa Paso de Vaqueros hasta Zamarripa y posiblemente hasta San Pedro”, dijo.

Gerardo Sánchez señaló que este es el proyecto de suministro de agua, que quiere dejar con su administración.

Dijo que este es un tema cultural, porque poca gente se preocupó por cuidar el agua, “la gente se queja porque dice que antes había agua a todas horas y que teníamos muchos pozos, pero hoy ya no es así y tenemos que enfrentarnos a eso”.

Reveló que ya se piensa en preparar proyectos para una siguiente presa.

RC