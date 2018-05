Tiene Star Wars un estreno muy ‘Solo’

La cinta debuta con una recaudación de 83,32 millones de dólares, un dato muy alto pero que queda muy alejado de los 155 millones de ‘Rogue One: Una historia de Star Wars’

El Universal

CDMX.- Era más que previsible que un nuevo capítulo perteneciente al universo ‘Star Wars’ fuese a convertirse en la película más destacada de la semana, pero no lo ha hecho con la fuerza que se esperaba.

‘Han Solo: Una historia de Star Wars’ debuta con una recaudación de 83,32 millones de dólares, un dato muy alto pero que queda muy alejado de los 155 millones con los que abrió el anterior spin-off de la franquicia, ‘Rogue One: Una historia de Star Wars’, hace casi dos años. Las previsiones iniciales situaban su estreno en torno a los 105-112 millones de dólares, por lo que la sensación de decepción está ahí.

Hay que tener en cuenta que las circunstancias que han rodeado la llegada de la película no han sido las más apropiadas, primero por el polémico despido de sus directores originales cuando la cinta estaba casi terminada, lo que ya de antemano no ha generado buenas sensaciones de cara al producto final. También hay que valorar que el clima de competencia en estos momentos es alto y que han pasado sólo cinco meses desde que se estrenó la última cinta de ‘Star Wars’, por lo que la expectación y las ganas por una nueva película no eran tan altas como acostumbran a ser.

Además, puede que ya se esté generando una cierta sensación de desgaste en el público, puesto que se trata de la cuarta propuesta relacionada con ‘La guerra de las galaxias’ en menos de cuatro años, además de que la crítica no ha sido nada benevolente con ella. De todas formas, habrá que esperar un par de días para conocer el dato definitivo del estreno, ya que la festividad del Memorial Day hace que se tengan en cuenta también las cifras de mañana lunes.

RC