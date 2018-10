Tiene Seguridad Pública un déficit de 30 policías

El alcalde afirmó que durante su gestión se mejoraran los sueldos tanto a policías como a tránsitos y personal de fiscalización, todo ello para evitar el tema de corrupción

Guanajuato.- En la Secretaria de Seguridad Publica hay un déficit de 30 policías y se buscará cubrir esas plazas para reforzar esta importante área de la administración, además de que se buscará subir de nivel a los policías rasos que llevan entre 15 y 18 años de servicio, esto como un incentivo para los efectivos que han dedicado gran parte de su vida a garantizar la seguridad de los capitalinos.

Así lo manifestó el Presidente municipal Alejandro Navarro Saldaña, además reiteró que durante su gestión mejorará el sueldo de los policías hasta en 10% y también trabajará para que se incremente el sueldo de policías viales e inspectores de Fiscalización municipal.

“Prevemos un incremento salarial del 10% para el área de Seguridad el año que viene, y no sólo a Seguridad, tenemos que pagarle más a Transito, Inspectores de Fiscalización para que hagan mejor su trabajo y no caigan en temas de corrupción, hasta el momento no tenemos detectado nada”.

El munícipe dijo que para obtener el recurso que ayude a lograr dichos aumentos salariales analizarán el tema del pago de impuesto predial y de traslación de dominio, además de asegurar que todos estén al corriente de sus pagos, para ´poder generar el recurso que se requiere, pues mencionó que como municipio no pueden “estar pensando que papá gobierno nos va a proveer de todo, tenemos que ver las fuentes de cómo nos financiamos”.

Buscarán construcción de un edificio para C4

Alejandro Navarro comentó que otra de las intenciones en materia de seguridad es la construcción de un edifico en donde se instale el C-4, que sea moderno y de fácil acceso, además comentó que las 200 cámaras del Programa Escudo y 70 cámaras municipales en funcionamiento no son suficientes para vigilar la ciudad completa y garantizar la tranquilidad de los capitalinos, al igual que hacen falta más patrullas en servicio.

Por ello dijo que gestionará recurso del Fortaseg para adquirir sistemas de video-vigilancia y vehículos, además de analizar opciones para la edificación del inmueble en donde ubicarían al C-4.

