Tiene otra oportunidad

El atacante busca consolidarse con los Esmeraldas tras gris semestre pues indica que cuenta con las herramientas

Pablo Ruiz

Guanajuato.- El volante argentino, Maximiliano Cerato, tendrá una nueva oportunidad para mostrarse el próximo torneo; el atacante aseguró que el Apertura 2018 será una revancha para él al considerar que cuenta con las herramientas para poder destacar con la Fiera Esmeralda.

Soy un luchador y un guerrero, no me daré por vencido, siempre me he entregado al máximo, es la base mía, es el trabajo diario y la lucha, siempre confío en mis condiciones y características, tengo las herramientas y aprovecho mis oportunidades, este semestre voy a rendir al cien por ciento”

Maxi Cerato, Delantero del León