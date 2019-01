Tiene López Obrador fe en Pemex, critica calificadoras

Petróleos Mexicanos es una empresa sólida que se maneja con honestidad, afirma el presidente, que la intentaron saquear durante mucho tiempo con tanta corrupción pero que el pueblo lucha contra el problema, que incluso ya hay una denuncia contra Deschamps

Notimex

México.- Los inversionistas con ética saben muy bien que Pemex es una empresa sólida porque ya se maneja con honestidad, y que la calificación de ésta “es mejor que en los últimos 30 años, porque su principal problema era la corrupción” y ya se está combatiendo, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo que Petróleos Mexicanos fue una de las empresas más saqueadas en el mundo y con más corrupción, pero tiene mucha fortaleza, no les alcanzó para terminar de destruirla, sólo entregaron el 20% de su potencial que significa la riqueza petrolera de la nación.

Consideró que las calificadoras internacionales como Fitch Ratings no han tomado en cuenta las variables en la problemática de esta compañía y que con la intervención de su gobierno se ahorrarán 30 mil millones de pesos. Ayer Fitch Ratings emitió una baja en las calificaciones predeterminadas de emisoras en moneda local y extranjera a largo plazo Pemex de BBB+ a BBB-, la cual es la nota más baja posible dentro del grado de inversión.

Cuestionó que no advirtieron en el pasado el saqueo de la petrolera, avalaron una reforma y “guardaron un silencio cómplice” frente a la Reforma Energética que nunca iba a servir porque la inversión extranjera no llegó. Afirmó que sí le importa la calificación, pero “que no son jueces que sean infalibles los técnicos de las calificadoras y tenemos el derechos a disentir”.

El presidente aseguró que se fortalecerán las finanzas públicas de Pemex y explicó que las críticas son por los cambios que emprendió su gobierno, ahora los inconformes “tratan de desprestigiarnos cuando México tiene mucha fortaleza” y autoridad moral. La gente, dijo, se siente orgullosa porque se está enfrentando el problema, lo que nos coloca como ejemplo en el mundo por no permitir la corrupción.

Denuncian a Deschamps por huachicol

El presidente afirmó que ya se investigó a Romero Deschamps pero que en todas las denuncias que se han presentado, solo en una se le acusa de participar en robo de combustible y no ha sido ratificada.

Recordó que no actuará por consigna, no se va a perseguir a nadie si no hay elementos; el gobierno no busca amenazar o perseguir a dirigentes o empresarios.