Tiene ISSSTE medicinas suficientes

Por ahora se encuentran entre un 94% y 98%, lo que hasta el momento no representa una situación grave; aproximadamente se atienden cerca de 18 mil derechohabientes

Yadira Cárdenas

Salamanca.- El director de la clínica del ISSSTE Salamanca, Tomás Peralta Huitrado, informó que en cuanto a medicamentos se encuentran entre un 94% y 98% lo que hasta el momento no representa una situación grave, sin embargo en el área de laboratorio se encuentran en proceso de transición por lo que esperan que a finales de noviembre el servicio se puede regularizar.

Señaló que actualmente se atienden cerca de 18 mil derechohabientes los cuales cuentan con el medicamento necesario y en caso de no tenerlo en existencia, se realizan las gestiones con alguna otra de las unidades médicas, “podemos decir que no estamos al 100% en medicamentos pero si entre un 94-98 porciento en cuanto al surtimiento, cifra que fluctúa pero hasta el momento estamos bien, en caso de que no se tenga se hace la gestión para ver si otra unidad cuenta con ella sobre todo en los medicamentos para las enfermedades crónico degenerativas y enfermedades no transmisibles”.

Destacó que en el área donde se está trabajando es en el laboratorio clínico, debido al término de contrato de la empresa proveedora por lo que se está en un proceso de transición, lo que se espera quedé regularizado en aproximadamente dos meses.

“Está llegando lento el equipamiento pero estamos en ello, esperamos arrancar nuevamente con el servicio que reconocemos, ha generado algunos inconvenientes con los pacientes, estamos dando prioridad a las personas que van a operar y para urgencias, pero de cualquier manera sabemos de la necesidad en general y por ello están acelerando los procesos”.

Por otro lado Tomás Peralta Huitrado mencionó que se han intensificado las campañas preventivas y promoción a la salud, lo que también es muy importante sobre todo dijo, ahora que se aproximan los últimos meses del año y con las bajas temperaturas aumentan las enfermedades respiratorias.

