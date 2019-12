Tiene Guanajuato el cuarto lugar en intoxicados por alcohol a nivel nacional

Atienden cada día a 7 pasados de copas o a uno cada tres horas, solo por debajo de Yucatán, Ciudad de México y Jalisco, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal

Óscar Jiménez

Estado.- Guanajuato es uno de los estados que enfrenta mayores problemas por el alto consumo de alcohol entre sus habitantes.

Del 1 de enero al 14 de diciembre, la entidad acumuló 2 mil 577 casos de personas atendidas con cuadros de intoxicación por ingesta de alcohol –que arroja un promedio de más de siete casos diarios, o uno cada tres horas— solo por debajo de Yucatán que contabilizó 9 mil 248 casos, la CDMX (3 mil 132) y Jalisco (2 mil 834), de acuerdo con datos del Boletín Epidemiológico que elabora la Secretaría de Salud federal.

Óscar Gómez, operador paramédico de Cruz Roja, advierte de la gravedad del fenómeno en Guanajuato, sobre todo por el consumo en menores de edad: “Últimamente ha estado aumentado mucho y más para estas fechas. Incluso se ve más reflejado con los menores por tantos bares que han abierto y se pierde el control a la entrada. También los padres que les dan de beber a sus hijos. Hemos atendido menores de 15 o 16 años que hemos atendido prácticamente inconscientes por tanto alcohol que han consumido”.

Para las fiestas decembrinas, que elevan también el consumo de alcohol, se suelen observar casos de alcoholismo, incluso en celebraciones familiares, donde la ingesta del alcohol puede ser factor para peleas y otros problemas.

“El alcohol empieza a inhibir la glucosa y pasa lo que con los diabéticos; cuando se baja el azúcar se empieza a desvariar y decir incoherencias”, explicó el paramédico de Cruz Roja.

La manutención del alcoholismo como forma de vida, sin embargo, también puede acercar al suicidio, debido a la depresión, advirtió Óscar Gómez, quien expuso que en la Cruz Roja se han realizado campañas de prevención.

Aumentan ventas, pero la ley los controla

Las celebraciones del último mes del año también suelen trasladarse a locales, donde la ingesta de alcohol también se vuelve un factor a considerar.

A decir por Javier Quiroga, presidente de la Asociación de Bares y Cantinas del Estado de Guanajuato, el cierre anual es el que mayor demanda para los comercios del tipo, pero es necesario regular los consumos y, sobre todo, evitar accidentes.

“La Ley de Alcoholes establece que no puedes vender bebidas alcohólicas a alguien que esté notoriamente en estado de embriaguez, entonces esto ya no se hace, mientras que también se dosifican las ventas. Tenemos que dejar un rango de esparcimiento y que no exista exceso”, explicó en cuanto a la normativa.

El presidente de la asociación recordó que lo ideal será evitar manejar y mejor, poderle abonar a la seguridad en los traslados cuando haya sido alto el consumo de alcohol.

Javier Quiroga hizo hincapié en que para este 2019 se espera un incremento del 15 al 20 por ciento -a comparación de 2018- en materia de ventas durante este último periodo anual, mismo que funge como previo a los incrementos del siguiente año.

“También estamos viendo cómo es que se aplicará el incremento a las bebidas alcohólicas con este 4.5 por ciento que fue autorizado en el paquete fiscal”, señaló, aunque dicho incremento podría ser deducible al impuesto sobre la renta.

“Esperemos que ahí podamos revertir este incremento y no nos veamos tan afectados”, finalizó.

