“Tiene Fiscalía un desorden”; señalan irregularidades en investigaciones

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Los expedientes y carpetas de investigaciones iniciadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) por denuncias de personas desaparecidas presentan irregularidades y en su mayoría se encuentran en un completo desorden, aseguró el representante del colectivo ‘Sembrando Comunidad’, José Gutiérrez.

Durante la rueda de prensa con víctimas y familiares de desaparecidos manifestó que en el acompañamiento que se ha dado a las familias de personas desaparecidas se han dado a la tarea de estudiar los expedientes, los cuales muestra una ineficiencia por parte de la (FGE), cuyos funcionarios, se han dedicado a hostigar a las familias.

Dijo que del análisis de 22 carpetas de investigación que les han facilitado (20 de hombres y dos de mujeres desaparecidas) se ha encontrado que en la totalidad no se siguió el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y solamente en una carpeta se encuentra un procesamiento del lugar de los hechos.

Reprochó que no se cuenta con el resto de las carpetas porque la Fiscalía General argumenta que la copiadora no sirve, que no la encuentra o simplemente no dan una justificación para no entregarlas.

“Las que sí tenemos, que si nos dieron, están en completo desorden, están las hojas combinadas de una carpeta y de otra y se encuentran incompletas, eso es lo que nos hemos encontrado”; además de que las familias no contaron con asesor jurídico.

Agregó que “las familias cuando van a denunciar les prohíben que hagan pública la desaparición de su familiar, que no publiquen información, lo cual va en contra de cualquier medida que se pueda tomar en la desaparición de personas”.

Refirió que dentro de los derechos humanos que se violentan se encuentran el derecho a integridad y seguridad personales, el derecho al acceso a la justicia, derecho a una investigación pronta y eficaz, derechos de la víctima u ofendido, derecho a la verdad, derecho a la seguridad, a la igualdad ante la ley y prohibición de discriminación, a la reparación del daño y a la máxima protección.

A decir de José Gutiérrez, del total de familias que acuden al Ministerio Público, sólo al 68% se les recibe la denuncia de inmediato, mientras que al 31% de las familias no se les admite, porque les dicen que sus hijas desaparecidas andan con el novio o que andan de fiesta y otras vulneraciones a los derechos de las víctimas.

