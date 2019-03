Tiene DIF 49 denuncias de violencia intrafamiliar

Se considera que los problemas al interior de la familia son el causante de otras problemáticas en los adolescentes tales como el alcoholismo, las drogas y embarazos a temprana edad

Enrique Pérez

Tierra Blanca.- El sistema integral DIF municipal dejó en claro que el principal problema al que se enfrentan es la violencia intrafamiliar. Considera que éste es el causante de otras problemáticas en los adolescentes.

“La violencia intrafamiliar es el tema más importante para nosotros, puesto que todos los días tenemos casos de atenciones, siendo lo más demandante del municipio, generado principalmente por el hombre, provocando la separación de familias”, mencionó en entrevista, Lizbeth Loreli Hernández Hernández, directora.

El alcoholismo, las drogas (marihuana, crack, y crystal), y embarazos a temprana edad, tienen como consecuencia que el 30% de las parejas sufra de una separación. Derivado de la violencia, los adolescentes “buscan una salida,’ya no quiero que mi papá me golpee, mejor me voy con otro’, y se sigue repitiendo ese patrón”, enfatiza la funcionaria.

De acuerdo a estudios, las mujeres buscan un esposo igual que su padre, o una esposa igual a la madre, teniendo que el 99.99% sigue el patrón, y el resto rompe el paradigma.

Mencionó, que en la actualidad se ocupa el vehículo constantemente para trasladar al psiquiátrico a personas con problemas de drogadicción, o en su caso acudiendo a refugios temporales, efectuando la respectiva demanda ante el Ministerio Público.

Desde noviembre del año pasado, a la fecha, se tienen aproximadamente 49 denuncias por violencia familiar, sin embargo, no todas proceden al existir un ‘arreglo’ entre la pareja, puesto que la función principal del área a su cargo, es la unión familiar, “pero al ser un patrón que se viene arrastrando socialmente, es difícil que se rompa”. Siendo conscientes del daño que esta situación ocasiona a los menores, las procuradurías auxiliares abrieron el espacio para un psicólogo clínico y un trabajador social.

Para concluir, exteriorizó que se encuentran buscando la manera de efectuar un programa con las instituciones escolares, para que los menores se sientan “cobijados”, puesto que en el pasado hubo casos de suicidio de jóvenes en el municipio, causados por la falta de atención y afecto de los padres.