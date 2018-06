Tiene derecho Any Melo a vehículo: Seguridad Ciudadana

Christian Ortiz Muñiz, director de Seguridad Ciudadana de la capital guanajuatense, defendió el uso del automóvil de DIF por seguridad ya que es esposa de un funcionario

María Espino

Guanajuato.- Christian Ortiz Muñiz, director de Seguridad Ciudadana de la capital guanajuatense, defendió el uso de un vehículo oficial por Ana Bertha Melo González, esposa del alcalde Edgar Castro Cerrillo, quien dejó el cargo como Presidenta del DIF Municipal para contender a la primera regiduría por el PVEM; pues argumentó que por ser la esposa del Alcalde, Edgar Castro Cerrillo, tiene derecho al uso del vehículo al igual que sus hijos para garantizar su protección, incluso precisó que dicho derecho se establece en el artículo 37, fracción I y 38 de la Ley Estatal de Seguridad Pública, en el que se mencionan los derechos que tiene el alcalde, su esposa y sus hijos.

Christian Ortiz Muñiz subrayó que la camioneta que está usando Ana Bertha Melo está bajo el resguardo de la dirección de Seguridad Ciudadana y que no es la misma que está asignada al DIF Municipal, precisó que hay dos camionetas iguales y ambas existen en el padrón del municipio. Dijo que dicho vehículo puede seguir siendo usado hasta que concluya la administración que es el próximo 10 de octubre.

“La camioneta asignada a ella forma parte de la plantilla asignada a la dirección de Seguridad Ciudadana, entonces en este sentido la ley lo establece y es una prerrogativa que tiene”.

La autoridad puede hacer todo lo que la Ley le faculté y permite, en este sentido la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato existe un artículo que faculta a los Gobernadores, a los presidentes municipales y a quienes ejerzan de manera directa as funciones de seguridad para poder contar con vehículos y personas a su disipación para brindarles este privilegio.

“De aquí se desprenden dos situaciones: la señora Any es esposa del Presidente municipal, y el cargo con que contaba es honorifico no es funcionaria, nunca estuvo dentro de la nómina del municipio, la prerrogativa del vehículo y escolta es por ser la esposa del presidente, para darle seguridad a ella y a sus hijos, como lo establece la Ley no se está cometiendo ninguna irregularidad”, expresó Christian Ortiz.

