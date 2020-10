Tiene derecho a protestar, no a dañar bienes: obispo

Roberto Lira

Celaya.- Los grupos feministas sí tienen derecho a manifestarse, pero no de dañar monumentos, señaló el obispo Benjamín Castillo Plascencia, luego de las marchas feministas de esta semana en favor del aborto.

En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro se realizaron movilizaciones de grupos feministas, en algunas de las cuales se registraron daños contra monumentos públicos, así como enfrentamientos contra policías, a lo cual, el prelado celayense señaló que no se puede exigir derechos pasando por encima de las demás personas.

“Tienen derecho a manifestarse, no tienen derecho a dañar bienes; su libertad y derecho termina donde empiezan los de los otros, hay quienes se manifiestan pacíficamente en derecho, ellas no tienen derecho también de pedir que se les quite la vida a sus hijos”, comentó Castillo Plascencia.

Asimismo, el obispo de Celaya reiteró que no apoya la legalización del aborto y recordó a las mujeres que tienen derecho de decidir ser madres desde antes de quedar embarazadas.

“Lo que hemos dicho siempre: no estamos a favor del aborto. No podemos estar de acuerdo en esos argumentos: de que son dueñas de su cuerpo, sí; pero no del cuerpo ajeno. El niño que llevan es un cuerpo ajeno, tenían tiempo de decidir, sí, antes de cometer el acto sexual, entonces la libertad sí la tienen en su tiempo, no después”, comentó el prelado.

Pide mejor actuación contra la violencia

Castillo Plascencia señaló que tras los últimos hechos de violencia en la zona urbana y comunidades del sur del municipio, se ha generado miedo en la población, pues el miércoles pasado que se celebró la misa por la paz en un restaurante que fue incendiado notó que los establecimientos estaban cerrados desde muy temprano.

Al respecto, el prelado insistió en que las fuerzas de seguridad de todos los niveles deben trabajar con mayor inteligencia.

“Nuevamente le decimos a las autoridades que sean más eficaces, falta más inteligencia para planear mejor, recurrir en buena parte a los bancos para ver en donde está el dinero que sacan, perseguir las cuentas todo eso se puede hacer”, comentó.

Asimismo, ante las declaraciones del obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, sobre que las autoridades han sido rebasadas por la delincuencia, y a las que respondió el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, que también la iglesia tiene responsabilidad, el obispo de Celaya, mencionó que la iglesia está trabajando con la sociedad, pero son las autoridades las que deben actuar de manera directa. “Hemos estado trabajando en el tejido social, eso no hace mucho ruido pero estamos haciendo, yo creo que también ellos, entonces sí estamos haciendo; la cosa es que esto de la violencia les toca a ellos, al municipio, al estado y la Federación. La promoción no ha dejado de existir tenemos que promover acciones y lo estamos haciendo”, dijo.

LC