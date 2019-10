Tiburones jugará frente a Tigres: Fidel Kuri

Según se dio a conocer en una entrevista para ESPN el presidente del club reconoce el adeudo y manifiesta que se liquidará

Redacción

Veracruz.- Fidel Kuri intentó ponerle fin a las especulaciones. El presidente del Veracruz confirmó que sus jugadores sí disputarán el duelo ante Tigres esta noche en el Luis Pirata Fuente, partido correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2019.

“El equipo se va a presentar, he tenido pláticas con los muchachos y están conscientes que fue un error por parte de ellos actuar de esa manera, pero fue inconsciente de ver realmente la falta de pago”, mencionó Kuri en entrevista con ESPN.

Kuri señaló que el adeudo es por dos meses, y de los cuales se hace responsable, tanto de los elementos de la actual plantilla, como de los que ya no están. “Si hay jugadores que se fueron y están en controversia se les pagará, pero aquí más que nada fue la desesperación. Y claro toda la gente debe llegar con recursos a su casa y no lo ha habido, y no me quito la responsabilidad que ha pasado y la tengo que cubrir”.

Es importante señalar, que los jugadores del conjunto jarocho, ya llegaron al hotel de concentración esta tarde, pero aún es duda si se presentarán al choque de esta noche, cuando reciban a los Tigres de la UANL.

RC

Comentarios

Comentarios