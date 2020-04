Tianguistas venderán solo comestibles

Fernando Velázquez

León. – Esta semana el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) comenzará a distribuir agua mediante pipas en cerca de 100 colonias que carecen de este servicio, para lo cual contempla una inversión aproximada de 6 millones de pesos.

Jorge Ramírez Hernández, presidente del Consejo Directivo del SAPAL, apuntó que serán 60 pipas las que realicen 4 viajes diarios, cada una de ellas con 10 mil litros de agua, medida que beneficiará a 5 mil familias aproximadamente.

Explicó que esta iniciativa es indispensable pues, ante la contingencia sanitaria provocada por el covid-19, se debe procurar que todos los leoneses cuenten con agua para cuidar su higiene.

Declaró en entrevista lo siguiente: “Las pipas son para las zonas a las que nosotros no llegamos directamente, finalmente son colonias irregulares, suburbanas, en algunas de ellas ya tenemos tomas públicas que de alguna forma vayan y de manera gratuita recojan agua, la lleven a sus casas, pero no alcanzamos a todas, y las tomas no son suficientes”.

Jorge Ramírez añadió que se prevé implementar esta medida durante al menos dos meses, y detalló que de las 60 pipas que serán utilizadas, cerca del 80 por ciento serán particulares, y, el resto, municipales.

