Ivonne Ortiz e Ian Martínez

León.- La violencia que azota tanto al estado de Guanajuato como a la ciudad de León no ha dejado escapar al gremio de tianguistas, que han tenido que atestiguar los homicidios de varios de sus colegas mientras se encontraban laborando. Esto supone una amenaza directa no solo para su fuente de ingresos, sino para sus propias vidas.

El homicidio de ‘El Monedas’, como identificaban al hombre asesinado el pasado domingo en el tianguis de San Felipe de Jesús, es solo el último de los ataques que ponen en alerta a varios tianguistas de León. Confiesan que “la inseguridad está al día”, y ni siquiera en su lugar de trabajo se libran de presenciar estos hechos delictivos.

En un recorrido por el tianguis de la colonia Azteca, uno de los 224 que cuantifica la Dirección de Comercio y Consumo, los comerciantes cuentan que para la delincuencia ya no hay hora ni lugar. Temen todos los días que asesinatos como el de este domingo en la placita de San Felipe, se repitan.

“Por lo que vemos en las redes sociales está bien difícil ahorita, y eso es donde quiera. Estamos con el temor porque no sabes en que momento se presente un hecho así. La inseguridad está al día, pero esta zona es la más tranquila”, comenta Uziel, vendedor de ropa de segunda mano.

Uziel y su familia venden también en el tianguis de San Juan Bosco los días martes. A pesar de que esta zona está catalogada como conflictiva, no han sufrido asaltos ni presenciado ataques armados. Pero con el crimen de este domingo, viven bajo un riesgo mayor. “Aun así tenemos que sacar para la papa”, dice el joven tianguista.

Inseguridad “es algo cotidiano”

Edgar, otro vendedor que se instala a unos metros de su puesto, dice que la inseguridad lamentablemente “es algo cotidiano” en León.

“Para mi es algo cotidiano, algo de diario, la inseguridad. Veo que es en todos lados, no nada más en los tianguis, uno ya no sabe. Venimos desde temprano y no sabemos qué nos pueda pasar, a qué hora”, menciona.

Señala que a pesar de que hay patrullaje en las calles aledañas a los tianguis, incluso operativos de la Guardia Nacional, al momento de reportar un hecho de inseguridad no aparecen.

Sangre en el tianguis de San Felipe

Cerca de las 3:00 de la tarde de este domingo, sonaron balazos entre las calles Tiberíades y Mesopotamia en el tianguis de San Felipe de Jesús. Se trató del asesinato de un tianguista identificado como ‘El Monedas’, de acuerdo con medios locales.

El joven de aproximadamente 30 años falleció de inmediato y una mujer que lo acompañaba quedó herida.

Los responsables habrían sido motosicarios. Uno de ellos se bajó del vehículo azul para dispararle a la pareja, que vendía ropa en la placita.

Ese mismo domingo, pero en el tianguis de la colonia Industrial, dos niños de aproximadamente 10 años jugaban con un arma de fuego de uno de los padres. Uno de los menores manipuló la pistola de tal forma que lesionó al otro disparándole, y causando que lo trasladaran a recibir atención médica, donde lo reportaron estable.

Aunque este caso no se trató de un ataque directo, la gente se cuestiona por qué dos niños jugaban con un arma de fuego en un tianguis.

En lo que va del 2022, septiembre se posición como el mes con más asesinatos en León, con 85 homicidios.

Violencia se ensaña con los tianguis de León

Para los tianguistas de León y sus clientes, el acudir a realizar sus compras puede exponerlos a ataques u homicidios. Por ello muchos prefieren ya no acudir a estos puestos de venta.

Desde julio del 2021 a la fecha, se han registrado 10 ataques armados en diferentes tianguis de la ciudad, a la vista de compradores y comerciantes.

En ese periodo, la colonia La Brisa acumula el mayor número de ataques armados en sus tianguis, con al menos cuatro hechos reportados.

Durante una visita a diferentes tianguis de la ciudad, comerciantes y visitantes coincidieron en que las ventas han bajado a raíz del aumento de los asesinatos. Afirman que la gente ya no se siente segura mientras hacen sus compras o ventas.

Recuento de los ataques

7 DE JULIO DE 2021.- La mañana de ese día, sujetos armados entraron a un local improvisado como recicladora en el tianguis de la calle Julio Ruelas, de la colonia Jardines de Maravillas y abrieron fuego. Dos mujeres fallecieron en el lugar.

20 DE MARZO DE 2022.- La mañana de ese domingo comerciantes se instalaban sobre la calle Valle de Arizpe en la colonia Campestre de Jeréz. Al mover bolsas de basura, encontraron un cadáver embolsado.

27 DE MARZO DE 2022.- Eran las 3:30 de la tarde, en medio del máximo movimiento en el tianguis de la colonia El Retiro en la calle Hércules, cuando llegaron dos hombres vestidos de negro y se acercaron a un comerciante que vendía tenis. Los sicarios le comenzaron a dispar hasta privarlo de la vida.

31 DE MARZO DE 2022.- Habían pasado tan sólo cuatro días del último ataque en un tianguis cuando esa tarde Guillermo, vendedor en la placita de los jueves en La Brisa, murió acribillado sobre la calle Marro esquina con Candelaria.

12 DE MAYO DE 2022.- El ataque de aquella tarde se reportó minutos antes de las dos de la tarde en un taller mecánico dentro de la placita instalada en La colonia Ciudad Aurora. comerciantes y clientes vivieron momentos de pánico cuando sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra un hombre que esperaba a que revisaran su camioneta.

29 DE JUNIO DE 2022.- “El Tito” regresaba a su casa luego de haber ido de compras con su familia al tianguis de la colonia La Brisa. En ese momento sicarios lo sorprendieron en la calle Carapan y le dispararon en al menos diez ocasiones y cayó muerto de manera instantánea.

25 DE AGOSTO DE 2022.- Dentro de los ataques armados en tianguis de la ciudad, el de Kevin Uriel, un joven de apenas 13 años, es uno de los más trágicos. El joven estaba con su abuelito en el mercadito de los jueves en la colonia San Martín de Porres cuando falleció en un ataque que, presuntamente, estaba dirigido contra el familiar de Kevin.

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022.- Mientras velaba en su casa de la colonia La Brisa a su hijo asesinado y encontrado amarrado en la comunidad Loza de los Padres, Rosalba murió asesinada a sangre fría por sicarios que entraron a la sala convertida en capilla

2 DE OCTUBRE DE 2022.- Christian Iván “El Monedas”, de 30 años, y su esposa Guadalupe, atendían su puesto en la placita de la colonia San Felipe de Jesús cuando atacantes armados los acribillaron. El hombre murió y la mujer quedó lesionada.

2 DE OCTUBRE DE 2022.- Apenas unas horas después del crimen en la colonia San Felipe, en el tianguis de la colonia Industrial un menor de edad hirió a otro en una pierna. Estaban jugando con un arma de fuego y salió un tiro.

