Tianguis de los Lunes ‘muere’ por inseguridad

El espacio ha dejado de ser el detonador de la economía local; los vendedores dicen no denunciar por temor a represalias, asesinatos o abusos de ambos lados

Luz Zárate

Celaya.- La inseguridad que se vive en Celaya, el cobro de plaza que hacen los grupos delictivos a los comerciantes, que van de la mano con las extorsiones, y las cuestiones económicas que atraviesa el país, son algunas de las causas que han propiciado que el Tianguis de los Lunes esté ‘muriendo’.

Hace alrededor de dos décadas, el Tianguis de los Lunes era de los más importantes del centro del país y funcionaba como detonador de la economía local, pero conforme han pasado los años ha ido decayendo cada vez más.

Antes, los pasillos estaban abarrotados de personas que acudían a realizar sus compras, incluso, no se podía ni caminar por la infinidad de personas que se aglomeraban en los pasillos; los comerciantes llegaban a abrir los negocios desde antes de las 6:00 de la mañana y se retiraban a las 21:00 horas, pero este lunes, era casi mediodía y había negocios que apenas se estaban instalando, mientras que otros definitivamente no abrieron, cerrando máximo a las 18:00 horas.

“Aquí ya no es como antes, esto está decayendo cada vez más. Nosotros queremos que la gente venga a comprar, pero por más que le echamos ganas, ya no es como antes. El lunes de la semana pasada había mucha menos gente que hoy y muchos prefieren irse a las plazas comerciales, comprar en otro lado, o simplemente no vienen por la inseguridad que hay en Celaya, pues aquí venían a surtirse de todos los municipios y ahora no hay nada”, platicó Eduardo, uno de los vendedores afectados.

El ‘cáncer’ de los comerciantes

En la última década, el comercio de la zona se fue en picada por las extorsiones o ‘cobros de piso’ que hacen grupos delictivos o algunos ‘vivales’ a los vendedores, quienes, a pesar de quejarse por ser víctimas de este delito, casi no denuncian ante las autoridades de justicia.

En lo que va del presente año no se ha presentado ni una sola denuncia en el Ministerio Público por el delito de extorsión, mientras que en el 2018 sólo fueron tres: en febrero, octubre y diciembre.

Los comerciantes señalaron que ellos son continuamente extorsionados por personas desconocidas (algunos se acreditan como miembros de algún grupo delictivo) y no denuncian por temor a represalias o asesinatos, como el de algunos líderes en los últimos años.

Además, del magno operativo que vivieron en julio del año pasado y en el que se enfrentaron con Policías federales, temen que como en esa ocasión en que les decomisaron más de 100 toneladas de mercancía, supuestamente ilegal, suceda nuevamente lo mismo.

Un lugar de tiempo

Los orígenes de este tianguis radican en la década de 1970 cuando el tianguis se realizaba en la calle de Quintana Roo, pero llegó un momento en que ya no era suficiente el espacio y aproximadamente en 1974, se cambiaron a sus actuales instalaciones con 12 pasillos de norte a sur y 11 de este a oeste, así como dos zonas especiales: una para la ropa usada y otra para artículos importados de segunda mano.

En décadas pasadas, la demanda era amplia, se podía encontrar gente de prácticamente todos los niveles socioeconómicos, de todas las edades y de varias partes del estado.