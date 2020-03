Tianguis abre sus puestos pese a contingencia sanitaria, aunque con poca clientela

Enrique Pérez

San José Iturbide.- Comerciantes de los distintos tianguis de esta entidad dejan en claro que continuarán ‘colocándose’ como de costumbre para poder seguir teniendo ingresos económicos para solventar sus gastos, esto a pesar de que el gobierno municipal les haya externado que se suspenderán actividades durante un mes como medida preventiva ante el posible contagio del Covid19.

Lo anterior fue informado a correo, por un aproximado de 15 comerciantes tianguistas de la entidad, ante la incertidumbre y preocupación al no tener los ingresos económicos necesarios por su actividad.

Marco Antonio Méndez Pérez, comerciante, mencionó que están en desacuerdo con la determinación de las autoridades locales, puesto que el comercio es su forma de subsistir, por lo que solo les comentan las Autoridades que no deben preocuparse, aunque nadie dice, según comenta, quién les pagará.

Señaló lo siguiente: “Aquí no existe apoyo por parte de Gobierno, no se han acercado con nosotros, solo nos comentaron que no podríamos trabajar”.

Añadió que solo les indicaron que la determinación es para que no se propague el coronavirus por lo que solo provocarán pánico a la gente, propiciando que haya robos y saqueos, al no tener una entrada económica.

Algunos otros comerciantes coincidieron que están dispuestos a tomar las precauciones necesarias, como la utilización de cubre bocas, lavado de manos, y el no tener mucho contacto, con la finalidad de que los dejen trabajar para poder llevar el sustento a sus hogares.

Resaltaron: “… Porque los servicios siguen, luz, agua, gas; ¿qué va a pasar con nosotros?, la deudas no nos van a decir no se preocupen, denos chance de seguir trabajando”.

Todo esto se deriva del anuncio que dio Secretaría de Salud de Guanajuato en el cual se ordena suspender el tianguis por casi un mes como medida de prevención.

G.R