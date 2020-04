Textileros se resisten a cerrar en Uriangato

Luis Telles

Uriangato.- Al ser el comercio textil la actividad más importante del municipio sólo 15% de los casi 2 mil establecidos, fijos, semifijos y ambulantes han cerrado por la pandemia del Covid-19 y el resto sigue abriendo sus negocios los días de tianguis: martes, miércoles, viernes y sábados, utilizando algunos cubrebocas y gel antibacterial.

Para los mil 100 micro, pequeños y medianos empresarios establecidos a lo largo de 4 kilómetros lineales en el bulevar Leovino Zavala, las avenidas Álvaro Obregón, Guadalupe Victoria y 16 de Septiembre, la pandemia los ha obligado a reducir el personal de venta, a ser ellos mismos los que vendan sus productos.

Los 618 semifijos y los 165 ambulantes cuestionan el uso de cubrebocas porque las propias autoridades federales, estatales y municipales no se ponen de acuerdo.

Y precisan que si no abren no come su familia, “los días de tianguis estamos esperanzados a que lleguen los compradores, algunos siguen llegando en autobuses, aunque ya son muy pocos, pero hay la ilusión de que vendas al día dos, tres prendas, aunque hay días que no vendemos nada”, coinciden.

Arturo Guzmán dijo que por la pandemia “la situación económica se complicó al 1000%, porque anteriormente durante los días de tianguis, salía para comer y mantener bien a la familia, pero hoy si ‘se la persignan’ con la venta de una o dos prendas, ya salió para pasar el día, pero con la incertidumbre de si el día siguiente tendrás un cliente”.

“El tema es complicado, pero más complica es no llevar la comida a tu casa”, dijo don Roberto, quien agregó que la tienda es de su hijo y como tuvo que despedir al personal que le vendía la ropa.