Empresaria señala que se requeriría lanzar la licitación de un año para otro y dividir la fabricación en varias partidas para beneficiar a fabricantes del estado, debido al poco tiempo que se da para la entrega

Catalina Reyes

Guanajuato.- Lourdes Zamudio Alcantar, dueña de la fábrica de uniformes Muza Tex, consideró que a lo mejor los fabricantes de Guanajuato no tienen la capacidad técnica para elaborar la gran cantidad de uniformes escolares que contrata gobierno del estado cada año porque es muy poco tiempo el que se da para confeccionarlos, que son dos meses.

A pregunta expresa de cuánto tiempo se requeriría para fabricar 100 mil uniformes sin presión, la fabricante dijo que se necesitaría ocho meses.

Por lo que propuso que para que fuera posible que fabricantes guanajuatenses pudieran ganar, se requeriría lanzar la licitación de un año para otro y dividir la fabricación en varias partidas.

Lo anterior, en entrevista con correo sobre la nota publicada ayer en este diario de que el gobierno de Miguel Márquez ha gastado 563 millones 242 mil 645 pesos en la compra de uniformes deportivos para alumnos de secundaria, de 2013 a la fecha, sin beneficiar a textileros locales.

Por el contrario, su empresa favorita es Clothes & More IS S.A. de C.V., que tiene su domicilio en Naucalpan de Juárez, Estado de México, firma que ha facturado 550.4 millones de pesos en la fabricación de uniformes –el 97% del monto erogado—, según un reporte obtenido por correo en la Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo.

Sólo existe una partida que se destinó a un productor local que fue la misma Lourdes Zamudio Alcántar, cuya fábrica de uniformes se encuentra en la capital del estado, que en 2013 fue contratada para confeccionar 22 mil 372 uniformes por un monto de 7.4 millones de pesos.

Hoy, en entrevista sobre la nula asignación de la fabricación de los uniformes escolares durante los últimos cuatro años, expresó: “Opino que la capacidad de los productores locales no la tienen. Los productores locales no tienen capacidad técnica y es muy poco el tiempo que dan”.

Recordó en 2013, cuando ella participó, “yo me estresé mucho, nos dieron dos meses. Yo la verdad ya no quise participar después, me presioné muchísimo para terminar en tiempo”. Comentó que para fabricar los 22 mil uniformes que ella ganó hace 5 años, se requerían 3 ó 4 meses. Por eso ya no ha concursado en las licitaciones de los años recientes.

-¿Ve mal que gobierno del estado le dé los contratos a empresas foráneas?, se le preguntó.

“Yo no lo veo mal, porque aquí en el estado no hay una empresa con tal capacidad para hacerlos en el tiempo marcado”, expresó Lourdes Zamudio.

MEJZ*