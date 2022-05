Para los empresarios textileros de Moroleón, el hecho de que se hayan encarecidos los cargamentos de China les ha servido de impuso

Luis Telles

Moroleón.- Hermez Alejandro Villafuerte Juárez, presidente de la Canaive delegación Guanajuato, señaló que, para los productores de suéter y los involucrados en tejido de punto, el que haya subido el flete de la mercadería y que no lleguen contendedores de China a los Estados Unidos, les resulta beneficioso, aún a pesar del aumento de la materia prima que utilizan.

Lee también: Apoyarán a emprendedores de Moroleón con la capacitación Fashion Hub

Hoy en día, subió el flete de la materia prima y también el flete de la mercadería china, pero aunque están en una línea muy delgada, les conviene que suba el costo del viaje de transporte de mercancías.

“Están subiendo las importaciones asiáticas, eso nos da mayor oportunidad de competir con ellos”, afirmó el experto.

“Al final es mejor que suba la materia prima; no impacta tanto en el suéter que suba la materia prima, cómo impacta un producto ya terminado, porque terminado se divide entre las piezas que trae el contenedor, y cuándo viene la materia prima, se divide entre gramos y kilos, entonces impacta menos”, agregó.

Foto: Luis Telles

Hermez Alejandro destacó que sus clientes principales son las tiendas departamentales y boutiques. A esas tiendas les sale muy caro importar mercadería (productos terminados), aunado a que no están llegando contenedores.

“Yo estuve en los Estados Unidos en el mes de enero y todos los anaqueles están vacíos, no hay mercadería de ningún tipo que venga de Asía, entonces eso, nos está beneficiando. Aunque nosotros subamos un poco el precio, las tiendas necesitan tener su producto, para poder operar, es una línea muy delgada, pero creo está más beneficiosa, para los productores de suéter”, precisó.

Encarecimiento de los fletes en China beneficia a los textileros

En el tema de tejido plano, explicó que probablemente si puede afectar más, porque ahí sí aumenta mucho más el precio final del producto, ”pero lo que es en tejido de punto, probablemente nos convenga más esa diferencia. Todos estamos produciendo al cien por ciento. De hecho no hay gente desempleada, porque afortunadamente las tiendas tienen que tener su producto y nos lo tienen que comprar a nosotros, porque no hay forma de que se arriesguen a que no haya mercadería”.

Hermez Alejandro agregó que también está el factor del nuevo brote de covid-19 en Shanghái, porque se tiene todo cerrado, entonces tampoco va a poder llegar otra vez ni materia prima ni producto terminado proveniente de esa región china.

“Ahorita lo están trayendo de Turquía, Portugal, de otros lados que no son China. El flete subió, un contenedor de 20 pies de China, estaba un promedio de 2 mil dólares, ahorita llegó a costar hasta 18 mil dólares, un incremento que impacta de forma brutal en el precio de la materia prima, pero impacta más en un producto terminado”, extendió.

Foto: Luis Telles

Precisó que, los productores en tejido de punto, cumplen con la calidad de exportación.

“Nosotros tenemos productos que se venden en los Estados Unidos. De hecho hay tiendas como “Cuidado con el perro” que venden en los Estados Unidos también, entonces nuestra calidad tiene que ser de exportación. Le estamos vendiendo a ellos y nunca hemos tenido ningún problema”, precisó .

Te puede interesar: Comerciantes de Moroleón suplican a Profeco regulación en precios de la canasta básica

Finalmente reiteró que, el tema de la calidad, lo tienen resuelto totalmente, ya que “los productos chinos definitivamente son, la mayoría, desechables. Por eso el precio, hablamos de tres o cuatro puestas y párale de contar”.

Quizás te interese:

JRP