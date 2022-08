Los regidores afirman que se violaron los acuerdos tomados por el cabildo al impedir que se llevará a cabo un ejercicio público

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Las regidoras y el regidor de oposición en el Ayuntamiento capitalino, se negaron a participar en la mesa de trabajo a la que se convocó a la tesorera municipal Irma Mandujano. Esto tras denunciar que se violaron los acuerdos tomados por el cabildo al impedir que se llevará a cabo un ejercicio público.

El acuerdo tomado en sesión de Ayuntamiento establecía que el viernes, la tesorería rendiría un informe sobre los movimientos correspondientes al cierre presupuestal del ejercicio fiscal del 2021.

No obstante, los ediles de oposición manifestaron su desacuerdo ante la metodología que se diseñó para la comparecencia de la tesorera municipal.

La regidora de Morena, Paloma Robles Lacayo, detalló que lo que se aprobó en sesión de Ayuntamiento fue la realización de una comparecencia. Incluso la Comisión de Hacienda propondría la metodología para ello.

“Sin embargo, lo que finalmente la comisión determinó era degradar el ejercicio a una mesa de trabajo de la propia comisión, lo que consideramos que contraviene el acuerdo del Ayuntamiento. Nosotras con mucho gusto participaremos cuando se dé cumplimiento al acuerdo del Ayuntamiento, no así cuando se pervierta”, apuntó.

Ayuntamiento de Guanajuato. Foto: Archivo

Por lo que a través de un oficio dirigido a la Secretaría de Ayuntamiento, se pidió que se diera cumplimiento al acuerdo tomado en sesión del cabildo.

Pese a ello, Irma Mandujano rindió el informe frente a la Comisión de Hacienda. Ahí informó que se incrementó el pronóstico de Ingresos por 26.7 millones de pesos en los rubros de recaudación y convenios etiquetados, se informó a través de un comunicado.

Navarro asegura que es un tema mediático

Sobre el asunto ocurrido el viernes, el alcalde Alejandro Navarro Saldaña negó que se haya violado algún acuerdo. No obstante manifestó que lo que buscan generar algunos regidores de oposición son temas mediáticos.

“Decir que no se les abre el espacio cuando todos los espacios han sido transparentes, yo creo que se cumplió con la rendición de cuentas, se cumplió con el acuerdo del Ayuntamiento”, aseguró.

Insistió en que no hubo ninguna violación a ningún acuerdo.

“Ellos pedían una mesa de trabajo o una comparecencia o una charla o en pocas palabras, que la tesorera fuera y les explicará en que se había gastado el dinero para el cierre financiero del 2021, si querían crucificar a la tesorera, si querían hacerla quedar mal, la tesorera se preparó para el evento, si la metodología no les gustó, fue aprobada por unanimidad”, añadió.

Foto: Archivo

Iniciará revisión de informe

El presidente municipal informó que a partir de este lunes y hasta el miércoles revisarán los informes de las direcciones de la administración municipal. Esto con miras a la presentación del informe de gobierno y que el documento sea entregado al pleno del cabildo a finales del mes. Sin embargo, anticipó que la oposición no lo aprobará.

“Yo espero que este ejercicio de los tres días de revisión del informe lo aprovechen los 14 miembros del ayuntamiento, que puedan despejar sus dudas y después que haya un análisis de tres, cuatro o cinco días, para poder hacer las modificaciones al documento, poderlo presentar casi a fin de mes al pleno del Ayuntamiento y sea votado. De una vez le digo, yo creo que no lo van a votar porque es un tema político”, indicó.

Y es que afirmó que lo que busca la oposición es comenzar a construir su plataforma política para el 2024.

“Pero si no lo votan, no lo votan no pasa nada. (…) Después de que se apruebe o no se apruebe tendría que pasar a una sesión solemne en septiembre, ya la fecha que me pueda dar el gobernador, si es que le interesa y tiene tiempo de venir a Guanajuato”, afirmó.

