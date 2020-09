Terrorífico y conmovedor; captan fantasma despidiéndose de su mejor amigo

Redacción

Hermosillo- Un usuario de Twitter “Quisiera compartir mi mala experiencia, recibí 2 bolsas con sal en vez de dos laptop” y publicó un enlace del video donde narró que fue robado, probablemente por una empresa de paquetería en Ciudad Obregón.

De acuerdo con la historia, el pasado jueves 27 de agosto compró dos computadoras a través de Mercado Libre, una de ellas en Chiapas y la otra de la Ciudad de México. Las dos le llegaron el mismo día, el día 31 de agosto.

Al abrir la primera caja se llevó sorpresa de que en lugar de la laptop había una bolsa de sal, que al parecer sólo se comercializa en Sonora.

Y al sospechar que en el otro paquete pasaría lo mismo decidió grabar cuando lo abría y confirmó su sospecha, le enviaron otro kilo de sal.

Indignado reclamó a la plataforma y al vendedor, pero concluyeron que realmente se hicieron los envíos de forma correcta y la falla pudiera estar en la entrega.

“Una queja-denuncia contra una persona malintencionada de la empresa Fedex con sede en Ciudad Obregón, aclaro mi objetivo no es desprestigiar a la empresa ni a todo el personal porque no todos son así pero desafortunadamente siempre ha de salir alguna persona que no está con la actitud tan deseable”.

Dijo que cuando recibió las cajas las sintió un poco ligeras de peso. “No le tome importancia, las metí al domicilio y la primera que abrí fue la que viene de Chiapas”, tenía una fisura e irregularidades en las cintas del embalaje, había una de color más claro.

“El punto común de ambas es que tienen el mismo tipo de cinta canela y tienen la misma sal, misma presentación, misma marca y a mí se me hace una incongruencia, que si una viene de Tuxtla, Chiapas y otra de la Ciudad de México contengan la misma sal”.

El hecho lo calificó como una bajeza lo que le sucedió, no espera que Fedex le regrese lo que perdió.

“Ojalá estas empresas -de paquetería- se esfuerzan en tomar o mejorar más las medidas de seguridad, tanto de revisión inspección y entrega para evitar estos casos”.

