El alcalde Alejandro Navarro prevé entregar un nuevo terreno para Colegio de Contadores Santa Fe, luego que devolverán el anterior

Guanajuato.- El alcalde Alejandro Navarro Saldaña se pronunció a favor de donar un nuevo terreno para Colegio de Contadores Públicos Santa Fe de Guanajuato. Sin embargo, comentó que por lo pronto ya regresaron el terreno que se les había donado a la administración y que seguramente pedirán otro.

“Yo le decía a los contadores, yo voy a votar a favor, pero los demás no sé. Yo no soy contador ni estoy en el colegio ni mucho menos. (Tampoco) es un bien patrimonial de la presidencia municipal en un futuro”, respondió.

Este jueves el Ayuntamiento votó a favor de un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico, Territorial y Planeación relativo a la devolución al municipio del terreno de 1 mil metros cuadrados. Este se habría donado en 2006 al Colegio de Contadores Públicos Santa Fe de Guanajuato A. C.

Luego que la razón de la devolución radica en que el terreno está inclinado y se dificulta construir, Navarro Saldaña prevé entregarles uno nuevo. Ello, considera, porque el edificio podría generar economía, obra y recursos. Adelantó:

“Vamos a tratar de darles un terreno que esté plano, que les sirva, que esté en una parte que no sea un fraccionamiento. Sí creo que los contadores, igual que todos los que están colegiados arquitectos, abogados hacen un buen trabajo. Uno, en el tema de trabajo social, y dos, si van a construir un edificio donde van a tener ellos su propio patrimonio, ese edificio se va a hacer en Guanajuato. Va a generar economía, obra, recursos, ojalá que se los podamos dar”, adelantó.

Terreno para Colegio de Contadores no cumplió plazo

En la sesión del 18 de mayo del 2006, cuando se hizo la donación se estipuló que el espacio serviría para construir de las oficinas del Colegio de Contadores. Para esto se concedió un plazo de un año para iniciar la obra y dos para terminarla.

También se formuló un convenio para que la asociación preste sus servicios profesionales al municipio, por un monto de hasta 200 mil pesos.

No obstante, sobre el hecho de que el Colegio de Contadores no haya cumplido con construir en el plazo establecido, el alcalde consideró que no existe problema. Pero no ahondó en detalles.

Finalmente, citó que buscarán que no ocurra una situación similar como con Bomberos. Luego que en la administración 2015-2018 se elaboró de manera incorrecta un dictamen y probablemente les tengan que dar otro terreno.

