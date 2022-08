Debido a que hubo irregularidades en el proceso de entrega del terreno a Roberto Zermeño, un amparo sería suficiente para recuperarlo

Óscar Jiménez

León.- Debido a que el proceso de ejecución no se hizo de manera correcta, el terreno de 5 mil 837 metros que se encuentra a un costado del Estadio León y frente a las instalaciones del Fórum Cultural Guanajuato, podría regresar a manos de la asociación que se estableció para la gestión del Museo Nacional de la Piel y el Calzado (Munpic).

A decir por el abogado y representante de los socios fundadores del Club León, y que ha seguido de cerca este tema por la batalla legal que les involucra, Octavio López de Alba, cuando se pidió entregar el terreno a la asociación encabezada por Héctor González y Roberto Zermeño, no se hizo de la manera correcta dentro de la legalidad, por lo que el trámite debería estar nulificado.

“Cuando se hizo la entrega en 2020, de que Municipio le tenía que entregar a Zermeño para terminar con la ejecución de sentencia, ahí va la irregularidad: Chuy Vázquez, como presidente fundador, se apersona con Ciro Guerrero en su despacho, y le dice que va en representación de Munpic, sin que conste y se sepa fehacientemente, pero las escrituras y los estatutos de MUNPIC dicen que para cualquier acto de traslación de dominio tiene que ir el presidente fundador, más el presidente actual o un vocal con facultades del presidente”, señaló López de Alba.

Hay pruebas documentales de la irregularidad

Esto consta en documentos de los que Correo tiene copia, y donde el notario Ciro Guerrero explica cómo se ejecutó la sentencia correspondiente al expediente 9/2011.

“Se entregó la posesión física y material del terreno señalado en el párrafo que antecede (terreno del Munpic) al segundo de los promoventes (grupo demandante), en cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto”, se lee.

Amparo sería suficiente para recuperar el terreno

Esto a raíz de la solicitud del Ayuntamiento de León por medio del síndico Christian Cruz, como representante. Sin embargo, al no cumplir con los estatutos previamente identificados en el funcionar de la asociación encargada del Munpic, el acto debió de haber sido invalidado. Por ello es que, ahora, Octavio López de Alba asegura que un amparo del propio Munpic sería suficiente para que el terreno regrese a manos de la asociación.

“Si no se cumplieron con los requisitos de ley y ni los estatutos, menos con la posesión real y física que le entregó el juzgado a los Zermeño. La consecuencia es que esa operación es nula porque está falseada de veracidad y de legalidad”, aseguró.

“Munpic puede, perfectamente, rescatar su terreno porque no ha recibido notificación ni ha entregado a nadie. Federico Zermeño, que es presidente actual de Munpic desde 2013 no le ha entregado a nadie, ni a Ciro Guerrero ni a Municipio, ni al juez, ni a nadie”, señaló el abogado.

Obras inconclusas del Munpic. Foto: Especial

Se mantienen en pugna por el resto del predio

Una situación similar a la del MUNPIC se mantiene con reclamo contra el Club Social y Deportivo León A.C., encabezado por Roberto Zermeño y Héctor González, pues se asegura que, al no tener personalidad jurídica ni haber realizado las correspondientes asambleas, los actos de la ‘pérdida’ y venta del Estadio León, entre otras situaciones legales, nunca debieron de haber sucedido.

“Todos los actos desde Munpic hasta los 54 mil metros van a quedar en el limbo, porque ninguno de los dos actos tuvo ejecución de las mesas directivas. Los notarios cometieron un grave error, dijeron que se ratificaba la mesa directiva; dijeron que los miembros del consejo decían que se ratificaba el consejo… pero no estaba elegido”, señala Octavio López de Alba, que ha demandado la falta de personalidad y legitimación.

Por ello es que insiste que solamente reconozcan como socios a Alfonso Sánchez López, Guillermo Liceaga Díaz Infante, Sergio González Gama y Pedro Pons, lo que dejaría de lado a los actuales líderes, ahora dueños de los terrenos que se comprenden en el primer cuadro de la ciudad.



Distrito León MX, que incluye los terrenos del Estadio León y el Munpic. Foto: Archivo

Todos los movimientos de los terrenos del estadio, quedarían invalidados

“El Ministerio Público los puede acusar de simulación de actos jurídicos”, señaló, “nadie más fue reconocido ni aceptado como asociado, ni nadie pago, ni tiene bono de fundador”.

“Aquí todo ha sido pago de lo indebido. Pagaron los 410 millones de pesos los Martínez a Zermeño por una situación del terreno que no tienen, ha pagado Gobierno del Estado y Patronato de la Feria a Zermeño por los 5 mil 837 metros un total de 52 millones por una situación que no es legal, han pagado un total de 12.4 millones de pesos por costes y gastos, han pagado 323 mil pesos de honorarios que no es legal, todo partiendo del pago de lo indebido”, concluyó el jurista.

