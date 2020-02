Terminaremos con las organizaciones criminales que disputan Guanajuato: Alfoso Durazo

Nayeli García

Guanajuato.- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los gobiernos estatales y municipales, en especial a los cuerpos policiacos para que haya una lucha frontal contra la corrupción y con el fin de que los gobiernos no estén al servicio de la mafia, esto en su mensaje durante la inauguración de los cuarteles de la Guardia Nacional.

Apuntó: “Lo más importante es que no se permita la corrupción, el que no haya contubernio, el que pintemos con mucha claridad la línea divisoria, la frontera, por un lado la delincuencia, y por otro lado la autoridad, porque cuando se mezclan (…) cuando no sabe uno donde termina la delincuencia y donde empieza la autoridad entonces no se avanza, aunque haya bienestar económico, aunque haya buenos policías”.

Mandó un mensaje certero a los delincuentes, comentó que en su gobierno no se solapará la corrupción y la compra de derechos para no pisar la cárcel a través de influyentismo y dinero.

Subrayó que ya no será el poder económico lo que va a decidir sobre la vida pública en nuestro país. Por otro lado, dijo que la Guardia Nacional debe ser referente de confianza para los mexicanos, donde se respeten los derechos humanos de los ciudadanos y se garantice la profesionalización de los cuerpos de seguridad.

Celebró que la Policía Federal se unifique en modelo de Guardia Nacional, de la que asgura que en veinte años no logró consolidarse como institución. Adelantó también que contempla la implementación de 266 coordinaciones territoriales en distintas regiones del país.

Una vez más reiteró que no se puede abatir la violencia con violencia, sino abatiendo el desempleo, la falta de oportunidades para los jóvenes y garantizando las necesidades básicas de los mexicanos, así es como se va recuperar la paz en el país.

Por último destacó el número de efectivos con los que se cuenta para abatir la delincuencia: 80 mil elementos de la Guardia Nacional; el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Marina, que suman 230 mil militares; y 65 mil marinos que hoy están facultados para realizar trabajos policiales.

G.R