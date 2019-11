Terminan construcción del Estadio de Tokio que albergará a los Juegos Olímpicos

En el inmueble, con capacidad para 60 mil espectadores, tendrán lugar las disciplinas del atletismo y el fútbol olímpicos. Tuvo un costo de mil 380 mdd

Redacción

Tokio.- Los trabajos de construcción en el Estadio Nacional de Tokio han sido completados, informaron los propietarios del recinto, que se convertirá en la pieza central de los Juegos Olímpicos del próximo año.

El Consejo de Deportes de Japón dijo que los trabajos se habían completado el jueves y que solamente restan los controles finales de calidad y seguridad antes de que el estadio abra el próximo mes.

El arquitecto japonés Kengo Kuma fue quien diseñó el Estadio Nacional, donde se desarrollarán las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de 2020.

La construcción del complejo, donde se efectuarán las disciplinas de atletismo y fútbol, dio inicio en diciembre de 2016, con un año de retraso debido a que el diseño que se había elegido en un principio -elaborado por la fallecida arquitecta Zaha Hadid– fue descartado y reemplazado por el que presentó Kuma.

El Estadio tuvo un costo de 150 mil millones de yenes, equivalentes a un mil 380 millones de dólares.

Tokio albergará las próximas Olimpiadas, que se llevarán a cabo del 24 de julio al 9 de agosto de 2020. Los Juegos Paralímpicos se efectuarán del 25 de agosto al 6 de septiembre.

