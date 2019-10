Termina su tesis y lo celebra de una manera muy peculiar

Sarah Whelan, de 26 años, hizo una muy curiosa sesión fotográfica para celebrar que al fin terminó su tesis de posgrado y la compartió en su cuenta de Twitter

Ciudad de México.- Después de recorrer por años el camino del estudio y pasar materias que no sabemos para qué nos servirán, por fin llega el momento de estudiar eso para lo que sí somos buenos.

Lo difícil no viene al escribir la tesis, no, no, lo difícil comienza desde que pensamos que tenemos que hacerlo y todos los trámites que eso conlleva.

Sarah Whelan, de 26 años, hizo una muy curiosa sesión fotográfica para celebrar que al fin terminó su tesis de posgrado y la compartió en su cuenta de Twitter.

La estudiante que está haciendo un doctorado en la Universidad de Emory, en Atlanta, Georgia, se graduó con una investigación acerca de epigenética que le llevó 4 años concluir.

“Tengo muchas sobrinas y sobrinos, y mi madre me dijo. ‘Obtienes un doctorado o me das un nieto. Así que tengo mi doctorado”, dijo Sarah Whelan.

El tuit que publicó Sarah con su ‘hija de papel’ se volvió viral y alcanzó los 67 mil retuits y 345 mil likes. Además de cientos de fotos de usuarios ‘dando a luz’ a sus respectivas tesis.

Yes, I did a photo shoot with my thesis. Longest labor ever. #phdlife pic.twitter.com/wpGdFPANd6 — Sarah Whelan Curtis (@sarahwcurtis) June 4, 2019

