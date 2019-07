Termina grave en el hospital tras ser baleado

Acompañantes de la víctima señalaron que no vieron el momento del ataque, solo lo encontraron en el piso con heridas de bala, por lo que lo trasladaron en un auto hacia el nosocomio

Redacción

San Francisco del Rincón.- Un hombre fue ingresado al Hospital Comunitario de San Francisco del Rincón, en estado grave, luego de presentar un disparo de arma de fuego.

Cerca de la 1:00 de la madrugada del domingo la víctima identificada como Juan José N. de 30 años de edad, fue trasladada por sus familiares a dicho nosocomio donde fue atendido por una lesión que presentaba pro arma de fuego a la altura de la pelvis.

Al lugar llegaron agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes trataron de entrevistarse con el herido, pero éste se encontraba inconsciente.

Sin embargo, lo único que pudieron señalar sus acompañantes es que la víctima se encontraba en la vía pública, sin mencionar la calle y la colonia.

Solo que cuando estaba en la calle escucharon una detonación y luego vieron como cayó herido Juan José N. después fue trasladado en un auto particular para recibir atención, pero presuntamente no vieron quien realizó el ataque, así que no hubo detenido.