Termina y fracasa Expo Navidad 2017

Luz Zárate

Celaya.- La Expo Navideña terminó el pasado domingo 24 de diciembre pero sin mucho éxito, los comerciantes señalaron que no vendieron como hubieran querido, pues, ya no se consumen los nacimientos artesanales como en antaño.

“Antes nos iba mejor que ahora, no sé si la gente ya no pone nacimientos, si prefieren comprarlos en centros comerciales, si no tienen dinero, pero no se vende como antes que la gente se llevaba todo para el nacimiento, desde su musgo, papel de piedra, los misterios, los borreguitos, pececitos, y ya no es así”, señaló la comerciante Elvira Martínez.

El domingo en la mañana los comerciantes estuvieron recogiendo sus puestos y su mercancía para guardarla para el siguiente año.

Algunos sí tuvieron ganancias, otros apenas sacaron lo que invirtieron y para unos fue un mal negocio.

“Este año le metí lo de mis ahorros y no saqué ni lo invertido, pues ni modo ahí se queda para el siguiente año, ya guardamos esto y hay que prepararnos para reyes, que es la próxima festividad”, dijo el comerciante, Marco Jauregui.

Fueron 200 comerciantes los que conformaron la Expo Navideña 2017, la cual se realizó en la explanada del Parque Morelos donde se ofrecían nacimientos y demás artículos propios de la temporada. Algunos de los vendedores consideraron que le hizo falta promoción al evento.

