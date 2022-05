Diputados cuestionaron el triunfalismo en el tercer informe de Carlos Zamarripa puesto que el 97 por ciento de los delitos no se esclarecen

Alejandro Sandoval

Guanajuato.- Entre diversas quejas de la oposición sobre la evasión de sus preguntas el Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, negó que su tercer informe tenga un espíritu triunfalista.

Entre los temas relevantes de la comparecencia, el Fiscal rechazó recibir línea o presión política para resolver casos como el del diputado panista acusado de abuso sexual, Jorge “N”.

El Fiscal Carnal no termina de entender que el Poder Legislativo es un Poder al que se le deben rendir cuentas, que al evadir y no contestar con datos reales y duros, no hacen más que dejar claro que si existe un pacto de impunidad.

