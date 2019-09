“Tengo que ir”, dijo José  Antonio… y nunca regresó

El padre de familia y taxista fue un héroe, al intentar salvar a las víctimas de la primera explosión del ‘Domingo negro’; falleció en la segunda detonación, dando la vida por los demás

Luz Zárate

Celaya.- Aquel domingo, el señor José Antonio Ocampo Enríquez salió a trabajar en su taxi, ese día le insistieron sus dos hijos y su esposa que no fuera y mejor los acompañara a la matiné, pero él, sonriente, les dijo “tengo que ir”. Como si presintiera que ese día tenía una misión que cumplir.

“Yo aún recuerdo como mi hijo de seis años le decía no vayas papá traigo dinero y le enseñaba sus monedas, le decía vamos a la matiné, y yo le insistí varias veces que no fuera que era domingo y mejor se quedara con nosotros, pero recuerdo bien sus palabras, él me dijo tengo que ir hija. Mi esposo traía un Taxicel y fue el único taxista que falleció, mi esposo era una persona muy servicial, muy amable, muy atenta siempre estaba ayudando a la gente, un compañero me dijo que él se regresó para ayudar, para auxiliar y empezó a sacar gente y le tocó la segunda explosión”. -Margarita Ramírez Vázquez, esposa de José Antonio

En ese entonces su esposo tenía 36 años y tenía dos hijos, uno de seis y uno de 12 años, para ella fue muy duro quedarse viuda de un momento para otro.

A los deudos les dieron 40 mil pesos

“Esto fue muy difícil, muy duro, tengo un hijo que iba en primero de secundaria y se me echaba a correr en las calles y pedía a su papá. Gritaba quiero a mi papá, fue muy difícil, el que lo ha vivido sabe de lo que estoy hablando, el que lo vive sabe lo que realmente es quedarse solo de la noche a la mañana. (…) yo creo que algo se ha de sentir, yo le dije vete con nosotros y me decía tengo que ir, tengo que ir y era lo único que decía”, platicó.

Al ver que pasaban las horas y su esposo no llegaba salió a buscarlo y fue entonces que los compañeros de José Antonio le dieron la noticia, ahí empezó una nueva vida para ella y sus dos hijos.

“En aquel entonces tenía 39 años, no trabajaba pues me dedicaba al hogar, estaba en Celaya sin familia, sin dinero, sin trabajo, sin nadie y con dos niños, fue horrible, tremendo”, señaló.

Con el tiempo surgió el Movimiento Ciudadano Celayense que formó el profesor Florencio López Ojeda y que tenía como finalidad gestionar apoyo ante el gobierno estatal y municipal para los deudos y para los que sufrieron secuelas físicas producto de la explosión, mismos recursos que nunca llegaron como ellos esperaban.

Tampoco llegó la justicia

“No nos ayudaron, parece ser que la gente se vendió, fuimos a ver al presidente Fox cuando vino a Mabe, pero nunca nos ayudó, hoy pienso que si no hubiera tanta corrupción en México, quizá no hubiéramos vivido eso, lo que se supone, o se dice es que los de Fiscalización sabían que ahí se expandía pólvora, juegos pirotécnicos y lo permitían. No hubo justicia”, dijo.

Su hijo, Jorge Ocampo Ramírez, hoy de 26 años pero en aquel entonces de seis, cuenta que para él ha sido muy difícil vivir estos 20 años sin la presencia de su papá, recuerda que uno de los peores momentos de su vida fue cuando un niño le enseñó el periódico donde se publicó la tragedia de las explosiones y ahí se veía a su padre ya sin vida.

Hoy a dos décadas de distancia de la tragedia, dice que no le interesa hablar sobre la culpabilidad de las autoridades pero sí pide que se haga algo para evitar tragedias como la sucedida aquel 26 de septiembre de 1999.

Comentarios

Comentarios