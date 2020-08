Tengo mi conciencia tranquila, videos filtrados de Pío son para dañar al gobierno: AMLO

Redacción

México.- Durante la conferencia de prensa desde el estado de Aguascalientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador hablo sobre el tema de los videos que fueron filtrados donde su hermano, Pío López Obrador recibía dinero de manos de David León.

El mandatario federal aseguró que estos videos solo tienen el propósito de dañar la imagen del gobierno sin embargo afirmó que él saldrá limpio.

“El propósito es ese, dañar la imagen del gobierno, pero no lo van a lograr, hay aves que pasan el pantano y no se anchan, mi plumaje es de esos, siempre he salido de la calumnia ileso y tengo mi conciencia tranquila”.

López Obrador aseveró que es capaz de enfrentar a la corrupción de México y dijo aceptar el reto que viene tras este tema ya que es una oportunidad para llegar al fondo de la investigación.

“Soy capaz de enfrentar a la mafia de la corrupción de México y acepto el desafío, porque esto también me da oportunidad de ir al fondo, es decir de que todos pasemos a escrutinio público. La vida pública completamente pública”.