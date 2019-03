Tenemos las manos limpias: alcalde de Villagrán

Luego de dos semanas de no declarar acerca del audio difundido en el que se le vincula con un grupo criminial, Juan Lara manifestó que está tranquilo y ya fue a declarar

Redacción

Villagrán.- Luego de la grabación difundida en la que habla el exalcalde de Cortazar, Hugo Estefanía Monroy, con un líder de un grupo delictivo que opera en Santa Rosa de Lima y en cuya llamada se vincula al alcalde de Villagrán, Juan Lara Mendoza, el presidente dijo que “él tiene las manos limpias”.

Juan Lara no había hablado de la grabación en la que se le vincula, cuando se difundió la supuesta conversación en redes sociales, su equipo de Comunicación Social emitió un comunicado, pero el presidente no declaró al respecto. Dos semanas después, Juan Lara dijo que está tranquilo, que no tiene miedo y que está abierto a cualquier investigación que haya en su contra.

“No existe ni existirá en mi gobierno infiltración de la delincuencia organizada o algún grupo delictivo, en especial en la ejecución de obra pública”

Juan Lara, alcalde de Villagrán

“Estamos a sus órdenes, ya lo dijo la autoridad, estamos sujetos a investigación como estamos todos”, afirmó al tiempo que señaló que ha ido a declarar pero sólo en calidad de testigo.

Hace dos semanas, el alcalde de Villagrán, Juan Lara Mendoza, se deslindó de la llamada que presuntamente sostuvo Estefanía Monroy con Noel Luna ‘El Puma’, y enfatizó que en su gobierno “No existe ni existirá en mi gobierno infiltración de la delincuencia organizada o algún grupo delictivo, en especial en la ejecución de obra pública”. Negó algún vínculo con ambos personajes y señaló que ninguno de sus familiares será protegido -esto porque Noel Luna es su sobrino-, y este jueves dijo que ni él se ha puesto en contacto con Hugo Estefanía, y el perredista no tendría tampoco porqué buscarlo a él.

“Yo estoy tranquilo, lo vuelvo a manifestar, tenemos las manos limpias”.

También aseveró que ni él ni sus funcionarios tienen miedo de que en su municipio suceda algo como en Salvatierra donde asesinaron a cuatro burócratas.

“Lo que pasa es que ellos (los funcionarios que traen escoltas) tienen la desconfianza, yo no la tengo, yo confío en Dios”

Juan Lara Mendoza