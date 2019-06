Tendrán ‘Parador de la Fresa’ durante diez años

Integrantes de la Asociación Pro Mercado de la Fresa llegaron a un acuerdo con el gobierno municipal: tras su construcción, el Parador de la Fresa les será concesionado por diez años

Nayeli García

Irapuato.- Una concesión por 10 años fue el acuerdo al que llegaron integrantes de la Asociación Pro Mercado de la Fresa con las autoridades municipales para poner a operar el ‘Parador de la Fresa’, antes llamado ‘Mercado de la Fresa’.

Fidel Zavala García comentó que, en las última pláticas, ya quedó acordado que será una concesión por diez años, en donde se trabajará con un esquema de parador, que para los freseros está bien, pues amplía la gama de productos y no se centra toda la venta a fresa natural.

“No es un mercado exclusivo de la organización de nosotros, no, es un lugar que sólo el que no quiera ir no va a ir, es un lugar para Irapuato y es lo que tenemos platicado con el Gobierno del Estado, del Municipio, que es un lugar abierto para todo mundo”, dijo.

Compartió que se planea vender mermeladas, cerveza de fresa, recuerdos, entre otros productos, y lo que se busca es vender calidad a los visitantes, quienes ahora sí podrán reclamar si la fresa ‘les salió mal’ y que puedan encontrar todo lo que buscan en un mismo lugar.

La construcción del ‘Parador de la Fresa’ inició hace casi siete años, cuando el exgobernador Miguel Márquez Márquez, siendo secretario de Desarrollo Social y Humano, firmó un acuerdo para destinar casi un millón de pesos para este proyecto, que en Irapuato se tiene pensado desde hace más de 30 años, y que administración tras administración municipal se fue postergando su concreción.

Aunque el proyecto sufrió varias modificaciones, fueron invertidos cerca de 25 millones de pesos para la construcción de 70 locales, que en un inició sería para la venta de fresa y exportación, pero se cambió el esquema a parador, como propuesta del actual gobierno.

Antes de terminar el sexenio, Márquez pidió al Gobierno Municipal entregar en comodato y a un tiempo razonable el mercado, pues el Municipio quería entregarlo por un año, siendo que los integrantes de la asociación también habían aportado dinero para la obra, pero éstos pedían un comodato de 90 años, desacuerdo que retrasó la entrega.

JG