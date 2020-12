Roberto Lira

Celaya.- El síndico y presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Armengol Durán informó que con una reducción de 180 millones de pesos en comparación con este año, el Presupuesto de Egresos para el 2021 del Municipio sería de dos mil 35 millones de pesos, siendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana la dependencia con mayor recurso.

El edil detalló que para el 2021 se tendrá un recorte en presupuestos estatales de 101 millones 73 mil pesos; 44 millones de pesos del Ramo 28, 20 millones del Ramo 33 –cuatro millones del Fondo 1 y 16 millones del Fondo 2-, 17 millones del Fortaseg y 10 millones del RIF.

Asimismo, el síndico comentó que de los dos mil 35 millones 702 mil 120 pesos contemplados para el presupuesto 2021 la mayor parte, 851 millones de pesos, irá al pago de nómina.

Detalló que el resto del recurso está repartido en Materiales y suministros (154 millones), Servicios generales (277 millones); Transferencias y asignaciones, subsidios y otras ayudas (260 millones); Bienes muebles y inmuebles intangibles (25 millones); inversión pública (431 millones); Inversiones financieras y otras proviciones (100 mil); Deuda pública (36 millones).

SSC recibirá 540 mdp

En cuanto a las dependencias, el presidente de la Comisión de Hacienda comentó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana es la que más recurso recibirá con 540 millones, el resto tendrán: Obras Públicas con 454 millones; Servicios Municipales 255 millones, Oficialía Mayor 194 millones, Tesorería municipal 133 millones.

“Yo veo un presupuesto de egresos muy prudente, tenemos disminuciones importantes en recursos federales y estatales; me preocupan más los federales por que esos ya no van a llegar, los estatales se empiezan a gestionar en el ejercicio correspondiente, pero son más de 100 millones de pesos y no hay de donde rascarle, además tenemos una carga por cuestiones de finiquito, también de subsidios al sindicato, de la gente que se va a pensionar el año que entra y realmente la situación no es la mejor”, mencionó.

La propuesta de Presupuesto de Egresos se está analizando en la Comisión de Hacienda y de ser aprobada pasará al pleno del Ayuntamiento para su discusión, la cual posiblemente se dé hoy.

LC