Cuca Domínguez

Salamanca.- La alcaldesa Beatriz Hernández informó que rendirá su tercer informe de gobierno el próximo 3 de septiembre, al que dijo están todos invitados.

Destacó que es posible que el aforo sea limitado por la pandemia de la covid-19 y ahora sus diversas cepas, pero se difundirá de manera virtual para quienes no lo puedan ver, estén al pendiente desde la comodidad de su hogar.

Hernández precisó que en este informe la población conocerá las cosas buenas que se han hecho en este gobierno.

“Primero recibimos un Salamanca oscuro, hoy está iluminado; recibimos un Salamanca sin policías, hoy tiene policías; recibimos un Salamanca con inseguridad altísima, ubicada como una de las ciudades más peligrosas de México, estaba en los primeros lugares y hoy no, hoy ya hay una tranquilidad que se siente y se percibe”, afirmó.

Destaca obra pública

La presidenta municipal destacó que su administración continúa trabajando en la mejora de las vialidades, “pero la ciudadanía ahora puede ver que las calles están asfaltadas que muchas colonias están con calles pavimentadas o tezontle planchado, lo que les vino a mejorar y cambiar la vida en estas lluvias. Hay muchas cosas que podemos decir y que sí hicieron el cambio en la administración”, señaló.

Sobre sí se cumplieron las expectativas que tenía como alcaldesa dijo que, “sí, lo más importante, en el camino estamos, veía complicado integrar nuevamente una policía, porque son personas a las que hay que preparar (…) no es fácil, al inicio no se tenía ninguna persona interesada en integrarse. Hoy me da mucho gusto que tenemos hombres y mujeres que quieren pertenecer a la policía, eso es algo de los cambios más importantes (…)”, precisó.

Sobre los pendientes que dejará em su administración, manifestó: “es toda la atención en materia de caminos, dejamos cuatro proyectos en SDAyR, sólo nos apoyaron con uno que arrancó en esta semana la obra. Hay pendientes, por supuesto de todo lo que está relacionado con la basura, no tenemos la suficiente infraestructura para dar este servicio como se quisiera”, concluyó Hernández Cruz.