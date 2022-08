El templo de San Agustín, el la Piedad o el de San Antonio muestran daños en su infraestructura que ponen en riesgo a los feligreses

Daniel Moreno

Celaya.- Varios templos de la ciudad de Celaya presentan deterioro o daños que incluso ponen en riesgo a los fieles católicos, dijo José de Jesús Palacios, vicario general de la Diócesis de Celaya.

Por ejemplo, en el templo de San Agustín los frailes agustinos han señalado grietas en la cúpula y paredes. Estas, de crecer, podrían dañar la estructura del inmueble y dejan en la incertidumbre a quienes usan este lugar.

El padre Jesús Palacios dijo al menos tener conocimiento del templo de La Piedad, ubicado en la calle Leandro Valle, que es un edificio antiguo y que urgentemente requiere de una intervención para evitar mayor deterioro en la fachada; o el caso del templo de San Antonio, qué recibió a Miguel Hidalgo hace más de 200 años en la lucha por la independencia, pero que actualmente presenta daño en la cruz de cantera que corona la cúpula frontal, pues esta se dobló y tiene riesgo de caer al suelo. Por eso Protección Civil debió acordonar el frente del templo para evitar mayores riesgos.

Templo de la Piedad en Celaya. Foto: Especial

Federación les daba mantenimiento, pero ya no más

El vicario indicó que al menos los templos antiguos son propiedad de la nación y se encuentran bajo comodato a la Iglesia Católica, así que según lo establecido por la ley, no pueden intervenirlos hasta no tener la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Dijo que regularmente la Federación es la que invierte en el mantenimiento de estos lugares, pero en este sexenio no se han considerado recursos para ello.

“Sí (hay una reducción del presupuesto) desde hace dos o tres años. Cuando estaba yo de párroco en el templo del Zapote se hizo la intervención del templo chiquito del señor de la Clemencia y luego se hizo la intervención de la columna (de la fundación de Celaya), pero se suspendió porque se les acabo el presupuesto, no sé si acabaron”, reveló.

José de Jesús Palacios dijo que en contraste, hay templos que son intervenidos con mas frecuencia, como el caso del Templo del Carmen, al que continuamente se le hacen reparaciones y mantenimiento que ha costado millones de pesos. Sin embargo, dijo desconocer cual es el procedimiento que se toma para estas intervenciones.

