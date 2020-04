Templo de la promesa, símbolo de triunfo sobre la peste de 1850, aún sin terminar

Onofre Lujano Sotelo

Acámbaro. – El templo expiatorio o la iglesia de la promesa quedó inconclusa, fue hecha porque se suscitó una peste en este municipio y como promesa de la feligresía de que se terminara ese mal, se prometió la construcción de esta iglesia que se encuentra contigua a la parroquia de San Francisco de Asís, pero aun sin terminar faltándole la parte de la cúpula.

En fecha reciente se tocó el tema de este “templo expiatorio”, dentro de una conferencia que emitió el polémico padre Alfredo Gallegos, más conocido como “El padre pistolas”, quien critico que los padres franciscanos no hayan logrado terminar el templo y recordó que cuando estuvo como sacerdote en la comunidad del Jaral del Refugio construyo dos iglesias en la región con la ayuda de los feligreses.

Haciendo un poco de Historia del templo de la promesa, dentro de los datos tomados del libro “amanecer de un pueblo” del Padre Carlos Ríos Velarde , hermano del periodista, ya fallecido, Don José Ríos Velarde y tío de la contadora e historiadora Yolanda Ríos se relata que en el año de 1850, los habitantes de Acámbaro vivieron días terribles, de luto, lagrimas, angustia y desesperación profunda una epidemia llamada el cólera ‘Morbus’ se desencadenó con gran fuerza en este pueblo siendo innumerables las víctimas que perdieron la vida a causa a la terrible epidemia.

Cuenta la historia que se reunió todo el pueblo y de acuerdo con el señor cura que en ese año de 1850 era fray Macedonio Romero, decidieron nombrar un santo protector del pueblo, que los liberara de tan terrible epidemia. Se pusieron en una urna los nombres de algunos Santos y en esos momentos uno de los de ahí presentes se acordó que faltaba el nombre de la imagen de la Virgen del Refugio que por no estar en la parroquia sino en una casa particular; no se había tomado en cuenta.

Debió ser la gran sorpresa de todos al comprobar que la santísima virgen del Refugio era la elegida; fueron todos por ella a la casa donde se encontraba, pues en el año de 1845 unos misioneros la habían traído a Acámbaro; la sacaron en procesión por todo el pueblo pidiéndole entre suplicas y lágrimas ya cesara tanto sufrimiento y angustia ¡fueron escuchados sus ruegos! Con gran alegría se organizó la solemne traslación a la imagen a la parroquia entre repiques, cantos y flores.

Ese día todo deseaban corresponder a los favores recibidos. El pueblo se reunió nuevamente y fue entonces, el 15 de marzo de 1850 cuando se hizo la promesa de construir un templo en agradecimiento a la santísima virgen del refugio por haberlos liberado de esa peste, desde ese día se decidieron a organizar con el párroco la forma de llevar a cabo aquella grandiosa obra, fruto del dolor y felicidad que sustentaba la fe de un pueblo que cree en Dios y en María de construirle un templo nuevo.

Fue el 8 de diciembre del año de 1850, se colocó la primera piedra. Se repicaron campanas y se quemó pólvora. La obra adelantó mucho en los primeros 23 años; pero en 1873 se suspendió definitivamente por algunos problemas sociales, así pasaba el tiempo y pasaron 100 años sin que se lograra cumplir la promesa, en el año de 1972 nuevamente se tomó la decisión de seguir trabajando y en 1981 se consagró el templo.

Fue el 21 de mayo de 1987, en representación de los antepasados que vivieron en 1850, todo el pueblo de Acámbaro quiere pagar plenamente esa promesa entregándole a la santísima virgen del refugio un trono eucarístico.

¿Qué significa expiatorio? Antiguamente se ofrecían victimas en expiación de los pecados, después tuvo un significado simbólico con la muerte de Jesús.

G.R