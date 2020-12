Luz Zárate

Celaya.- “¡No! ¡Siempre no me voy a vacunar! Qué tal que me matan y me inyectan el coronavirus”, dijo una mujer de la tercera edad mientras estaba formada en la fila de la Campaña Intinerante de Promoción de la Salud, en la que se están realizando oximetrías, medición de la temperatura y aplicando la vacuna contra la influenza.

En lo que va de la semana se han atendido a unas 150 personas que se acercan con la intención de detectar si tienen algún síntoma del Covid-19, estas acciones se estarán realizando hasta el 23 de diciembre.

Este miércoles estuvo la unidad móvil de la ‘Campaña Intinerante de Promoción de la Salud’ en la Calzada Independencia, a donde se acercaban algunos para solicitar que les midieran los niveles de oxígeno en la sangre y otros para la aplicación de la vacuna contra la influenza, sin embargo no a todos se les aplicó, pues en esta etapa se les está suministrando solo a los grupos de riesgo.

Los encargados de la unidad móvil, platicaron que así como la señora María hay muchas personas que se acercan a preguntar qué están haciendo, pero que se niegan a vacunarse por miedo a que al momento de inyectarlas se contagien del virus SARS-CoV2-, y todavía hay quienes dudan que exista el coronavirus.

La mujer iba acompañada de su hija, quien le insistió que permaneciera en la fila para que le aplicaran la vacuna contra la influenza, sin embargo no hubo manera de convencerla.

Lo anterior pese a que ya había durado varios minutos sentada esperando su turno, al estar a dos lugares de que le tocara ser atendida, exclamó que “no quiere que le inyecten el coronavirus”.

