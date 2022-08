De acuerdo con Ensanut el temor a la vacuna Covid, es el principal motivo por el que adultos mayores de Guanajuato no se han inmunizado

Fernando Velázquez

Guanajuato.- En Guanajuato, la principal razón por la cual los adultos mayores de 50 años no se han vacunado contra la covid-19 es porque le temen, así lo reveló la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2021.

En la presentación del estudio a cargo del Insabi, la directora del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas, Celia Alpuche Aranda, refirió que en el estado, el 80% de los adultos de entre 50 y 59 años, y el 86 por ciento de 60 y más, habían recibido al menos una dosis anticovid.

Sin embargo, al cuestionarles a los no vacunados su principal razón para no hacerlo, la respuesta más común en ambos grupos de edad fue la creencia de que la vacuna tiene efectos adversos para su salud, argumento empleado por una tercera parte de ellos.

Lo anterior, añadió la especialista, es producto de las campañas de desinformación promovidas por grupos antivacunas.

“Todavía hay un porcentaje de quienes tienen temor a la vacuna, esto influenciado por las campañas antivacunas en medios, creando cierto temor a la población y es muy importante tomar en cuenta estas determinantes para no vacunarse porque es necesario trabajarlos, no solamente para esta campaña de covid-19, sino para cualquier campaña de vacunación”, dijo.

Temor a vacuna decrece entre los jóvenes

La Ensanut 2021 refleja también que en los grupos de edad más jóvenes, este temor a las vacunas decrece.

Entre los adultos de 40 a 49 años que no se habían vacunado, solo el 14 por ciento no lo hizo por este motivo, mientras que en el grupo de 30 a 39, fue el 8.9 por ciento.

Los jóvenes de 18 a 29 años no fueron contemplados en este segmento de la encuesta porque la mayoría reportó que no era elegible para recibir la vacuna en ese momento.

Otros motivos para no vacunarse

En los adultos de 50 a 59 años, la segunda razón más común para no vacunarse fue por causas ajenas a su voluntad como: filas largas, dosis agotadas, centros de aplicación lejos, no los dejaron salir en su trabajo o no tenían quién los acompañara.

En tanto, en la población mayor de 60 años, el segundo argumento para no recibir sus dosis anticovid fue que no confiaba en el sistema de salud ni en el gobierno, representando el 15.7 por ciento de las respuestas, seguido por causas ajenas a su voluntad, con 11.4 por ciento.

