Temen vecinos que viento propague contaminantes del sitio Tekchem

Cuca Domínguez

Salamanca.- El sitio Tekchem persiste como riesgo ambiental para la población en general, ahora con el viento, el polvo de residuos azufrosos inundan el aire que respiran los salmantinos, aseguró Miguel Ángel Martínez, expresidente de colonos de San Juan de la Presa. En el sitio se pueden observar escombros de las construcciones demolidas, bardas agujereadas, cualquier persona puede ingresar, incluso desde el camino se observan los amarillentos montones de contaminantes.

Para el vecino de este sitio, la contaminación ambiental no ha terminado, “seguimos igual, cada rato se incendia, no se ha resuelto nada, incluso dicen que ese terreno ya lo vendieron, al parecer a la termoeléctrica de la CFE; pero información oficial no tenemos”, precisó.

Recordó que de manera inicial se había propuesto limpiar esa zona, excavando 2 o 3 metros hasta limpiar y después rellenar con tierra limpia, para hacer un pulmón, un área verde, para compensar el daño que causó la empresa, la idea era beneficiar a los habitantes de las colonias San Juan de Presa, La Obrera, Nativitas, El Pitayo, que respiran este tipo de contaminantes, que en días pasados se incendiaron dos veces.

Don Miguel Ángel dijo que sabe que hay dinero que destinó el gobierno federal para el saneamiento, “pero nada hemos sabido donde quedó ese dinero, porque aquí sigue la contaminación y de seguir así, muchas generaciones más seguirán padeciendo los afectos. A nosotros ya nos llevó la fregada y ellos (el gobierno) se lavan las manos”, precisó.