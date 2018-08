Temen vecinos por radiación de antenas

Solicitan que mientras no se compruebe que no provocan daño a la ciudadanía, estas dejen de operar

Patricio Serna

Guanajuato.- Las antenas de telecomunicación de la empresa AT&T ubicadas en Tepetapa, el callejón 5 Señores y el Temezcuitate, continúan provocando miedo entre los vecinos por las radiaciones que estas emanan.

El caso del Temezcuitate, como señaló a correo Christina Rodríguez, vecina del lugar, actualmente cuentan con una demanda tanto para la empresa como para el particular de la casa donde se instaló la antena; y dentro del documento piden que mientras no se compruebe que no provocan daño a la ciudadanía, estas dejen de operar.

En Tepetapa, la antena que anteriormente se encontraba en el negocio ‘El Pollonón’, fue retirada ante el disgusto de los vecinos, sin embargo se colocó nuevamente unos metros adelante, en el hotel la Fragua, tal como señaló una vecina quien pidió se mantuviera su identidad en el anonimato.

Agregó que los encargados trataron de disimular la antena con un contorno del mismo color del inmueble, pero todos saben que es una antena, agregó que a ella también le ofrecieron colocar la antena con un pago mensual de 90 mil pesos, pero que lo rechazó.

En el callejón 5 Señores, Elvira Robledo dijo que en esta zona las antenas provocan el mismo temor de contraer alguna enfermedad derivada de la radiación, pero que aun así no han tenido pláticas últimamente con las autoridades para solucionar el tema, ya que no atienden los problemas.

RC