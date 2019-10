Temen salir de casa ante ola de inseguridad

Los habitantes de la colonia Infonavit 1 temen salir a realizar sus actividades, esto pese a que en el lugar se encuentra una base de la policía militar luego de que en la zona se han registrado varios hechos violentos

Salamanca.- Ante los últimos ataques armados registrados en la colonia Infonavit 1, los habitantes temen salir a realizar sus actividades, esto pese a que en el lugar se encuentra una base de la policía militar.

Luego de que en la zona sur del municipio se han registrado varios hechos de alto impacto en las últimas semanas, una de las colonias que se ha visto involucrada es la Infonavit 1, en donde una vivienda de una de las calles principales fue rafagueada la madrugada del sábado, lo que alarmó a los habitantes del lugar, debido al tiempo en que duró dicho ataque en el que las autoridades encontraron más de 200 casquillos percutidos.

Ante esta situación, las familias del lugar señalan que temen salir de sus casas a realizar sus actividades cotidianas, y mucho menos por las noches, luego de que pueda presentarse una situación que pueda afectarlos, “tenemos miedo de que nos pueda tocar un abala perdida, o incluso de ver algo que no debamos, los niños ya no puedan salir a la calle a jugar, todavía hasta hace poco lo hacían sin miedo”, señaló María, ama de casa.

Los colonos mencionaron que en la misma colonia existe una base de la policía militar, con la que se sentían seguros, sin embargo al continuar registrándose homicidios y ataques en la zona, se dan cuenta que están en la misma situación, “tan solo el ataque a la casa de la calle Renovación, los militares están en la misma calle como a dos cuadras, ya hasta que todo pasó entonces si llegan todas las corporaciones “.

Mencionaron que es urgente que las autoridades de los tres niveles de gobierno tomen cartas en el asunto, no solo en la zona, sino en todo el municipio el cual dicen, ya no es seguro, “si no es en los locales de comida donde estas comiendo que te asaltan, en los topes si vas manejando, si vas caminando por las calles te quietan tu bolsa, ya en ningún lado estamos seguros”, mencionaron

