Temen represalias por las denuncias

Manuel García

Manuel Doblado.- Temen represalias los médicos, enfermeras(os) y demás personal que han hecho denuncias contra el director del Hospital Comunitario, Artemio León Zárate, por ello insistieron en que intervengan las autoridades rectoras de la Secretaría de Salud.

Los médicos y el resto de personal que labora las jornadas acumulables de los fines de semana han insistido ante las autoridades de la Secretaría de Salud en que haya una investigación, porque creen que pudiera haber acciones o medidas que los perjudiquen.

Uno de los extrabajadores del Hospital Comunitario, el enfermero Gilberto, quien fue despedido el año pasado, señaló que no quiere meterse “en más problemas”.

“Yo era de base, no era fácil que me corrieran y cuando sucedió que me despiden, lo que me dijeron fue que fueron órdenes de arriba”.

Agregó que “pedí la intervención del Sindicato, de la sección 37, pero no me defendió”.

Por eso, expresó que “me quiero mantener al margen, ya que estoy en un proceso de demanda en contra del Isapeg por el despido injustificado”.

“Al despedirme, no me dieron ninguna indemnización ni nada de vacaciones, ni aguinaldo”, añadió.

Actualmente Gilberto está desempleado y por ello, “no quiero involucrarme en lo que se está publicando del hospital comunitario”