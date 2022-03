La próxima temporada de lluvias amenaza con posibles inundaciones en Purísima por desatención de las autoridades

Jonathan Juárez

Purísima del Rincón.- Vecinos de la calle 16 de septiembre, en la zona centro de Purísima del Rincón, señalaron que es urgente contar con la rehabilitación del drenaje en dicha área.

Dijeron temer que en la próxima temporada de lluvias padezcan inundaciones en sus casas, como les ha ocurrido anteriormente.

Verónica Adriana López Vázquez, vecina de la calle llevó la petición a los miembros del Ayuntamiento, donde señaló que el problema es de la calle Ignacio Aldama al bulevar Independencia.

“Se inunda mucho cada que llueve y llega hasta el bulevar. Entonces, siempre se nos inunda, casi desde la esquina a Aldama. Se mete a la mayoría de las casas, y cuando pasan carros, en mucho más.

Todos tenemos el problema. De unas 20 casas, yo te podría decir que dos casas no tienen el problema, pero la mayoría, se nos mete el agua”, expresó.

Agregó que, el problema con las inundaciones a causa de las lluvias ha sido por años, sin que hasta el momento haya una solución.

Tras mostrar un documento firmado por vecinos de la calle, explicó que han solicitado rehabilitar el drenaje a varias dependencias, pero la situación continúa.

“Siempre se ha tocado el tema, cada cambio. No es de ahora, esa calle siempre ha tenido muchísimos problemas con el agua, cada que llueve

Se ha pedido que aquí, y que no es aquí, que no hay presupuesto, que no se puede, pero nunca hemos encontrado una solución, es de años, hicieron un drenajito, pero fue pura red de plástico”.

