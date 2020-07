Temen hoteles que eventos se muden

Redacción

León.- La Secretaría de Turismo y Fondos Guanajuato de Financiamiento, entregaron los primeros cinco cheques del Programa “Impulso al Turismo GTO”, con el cual se busca apoyar a este sector turístico para hacer frente a la crisis causada por el Covid-19.

“Muchos en mi gremio no creen en la entrega de estos créditos, pero yo me inscribí con el apoyo de mi esposa que es la contadora y en una semana me entregaron el cheque. Este apoyo es un boom para nuestro negocio y nos ayudará a dar el salto a algo más importante: convertirnos en una agencia”, comentó Víctor Javier Orozco Martínez, propietario de la empresa Viajes de Fin de Semana del municipio de León.

Al día de hoy, hay ya 32 créditos autorizados por un monto cercano a los 10 millones de pesos a beneficiarios pertenecientes a los municipios de Celaya, Guanajuato Capital, Irapuato, León, Moroleón, San Francisco del Rincón, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende y Silao.

“Con la encomienda del Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el sector turístico no se quedará desprotegido ante esta crisis global. Esta industria es fuerza económica a nivel mundial, es motor de crecimiento económico y generador de empleos; por ello, impulsamos la actividad por ser uno de los sectores más incluyentes en Guanajuato”, apuntó Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo.

Estos primeros cheques se entregan a solo una semana después de anunciar el programa, y representa la apuesta que hemos hecho por la tecnología para que los recursos se reciban de manera rápida, en orden y con transparencia, señaló Carlos Martínez Bravo, coordinador estratégico de Fondos Guanajuato.

“Entendemos la importancia que tiene el turismo para miles de familias guanajuatenses, por eso trabajamos en equipo, para generar este esquema a la medida de sus necesidades”, dijo Carlos Ramón Romo, director general de Fondos Guanajuato.

Financiamiento a negocios

El programa ‘Impulso al Turismo GTO’ surge del trabajo colaborativo entre la Secretaría de Turismo y Fondos Guanajuato, con la finalidad de brindar financiamiento a personas con negocios o empresas prestadoras de servicios turísticos.

Se trata de un crédito con un monto de 5 mil a 600 mil pesos, con una tasa de interés del 5% anual sobre saldos insolutos y un periodo de gracia de siete meses en el pago de capital e intereses.

Las personas sujetas de estos créditos son: establecimientos de hospedaje, agencias, subagencias y operadoras de viaje, guías de turistas, alimentos y bebidas, arrendadoras de automóviles y transportadoras turísticas, balnearios y parques acuáticos, campos de golf, spas, recintos, turismo de romance y reuniones.

A través de la estrategia Impulso Económico GTO Atención al Covid-19, el gobierno del estado sigue apoyando para que más empresarios, comerciantes y emprendedores enfrenten la pandemia y así reactivar la economía de la entidad.