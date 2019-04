Temen granjeros por cacos sueltos

Apelan a que autoridades agraven la reincidencia; robos perjudican directamente a los productores en su oficio y merman las ganancias

Eugenia Rojas

Salamanca.- Agricultores del municipio tienen temor de ser atacados por ladrones de pozos liberados, que enojados van contra los denunciantes, dijo el presidente de la Confederación Nacional Campesina, (CNC) Samuel Balderas Gutiérrez.

El costo normal de un transformador es de 45 mil pesos y para reponerlo se va la ganancia de la cosecha. Se llevan el arrancador, el transformador, la cosecha, todo lo que se siembra se lo llevan, todo se llevan. Con esto el sector está muy castigado”. Samuel Balderas Gutiérrez / Presidente de CNC

El líder campesino afirmó que el sector padece el robo de arrancadores y transformadores eléctricos; los afectados ponen sus denuncias pero por no ser considerado delito grave, la autoridad judicial los deja en libertad.

“Muchas sí denuncian y muchas no, porque no se hace nada y porque la gente tiene miedo. ¿Por qué tienen miedo?, porque cuando han agarrado a los ladrones, al otro día salen y eso los hace todavía más peligrosos porque salen enojados. No hay autoridad que los sujete”.

Por lo que pidió a los agricultores afectados que denuncien, para que una vez que las dependencias judiciales documenten los robos, los ladrones no podrán salir por acumulación de delitos.

Señaló que la gravedad y repercusión por los robos es alto “y de ahí viene el verdadero problema para seguir trabajando, porque los transformadores y arrancadores cuestan entre 42 o 45 mil pesos y le pega al bolsillo del agricultor”, concluyó.