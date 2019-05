Temen en Peñuelas inundarse otra vez

Los habitantes de la comunidad se sienten temerosos ante la época de lluvias pues temen que el río se vuelva a desbordar e inunde sus hogares; aseguran que las autoridades no han acudido a realizar labores de prevención

Nancy Venegas

Irapuato.- Los habitantes de la comunidad Peñuelas, temen perder su patrimonio, porque el año pasado sufrieron pérdidas materiales cuando el río se desbordó; aseguraron que hasta el momento ninguna corporación ha realizado trabajos previos de limpieza del cauce ante la cercanía de las lluvias. Pidieron costales y arena para proteger sus hogares.

“Estuvo bien feo, el agua se metió. Vimos ropa, chanclas, lavadoras, de todo había, aguas negras, un lodazal. La gente de presidencia vino nomás a ver, no nos apoyaron en nada quedaron en que iba a haber apoyos y los seguimos esperando”. Edith Vargas , Vecina de calle Puebla

“Sí nos da miedo que ya se lleguen las lluvias porque no ha venido nadie a revisar, no hemos visto a nadie que venga ver cómo está el río y eso nos asusta, porque ya no queremos que se repita lo del año pasado cuando se nos metió el agua a las casas”, dijo María de Jesús Núñez Ramírez, que vive en la calle Insurgentes de la comunidad Peñitas.

Recordó que fue en agosto del 2018 cuando el agua del río ingresó a su hogar y perdió buen aparte de su patrimonio como la lavadora que flotó, se descompuso y ya no pudo reparar. Esa ocasión funcionarios y servidores públicos municipales, prometieron a los lugareños que previo a la época de lluvias, supervisarían el río para prevenir incidentes.

Edith Vargas también resultó afectada. En cuestión de minutos su vivienda ubicada en la calle Puebla se convirtió en una laguna. Para evitar el problema en cuanto terminaron las precipitaciones Edith y su familia ahorraron para construir con ladrillos y cemento, una pequeña barda frente a la puerta principal de su casa, para evitar el ingreso del agua.

Promesas

Desde hace nueve meses Marta Inés Rivera Vargas, espera los apoyos que le prometió la Presidencia municipal para arreglar su vivienda que resultó dañada en agosto del 2018 cuando el río se desbordó. El piso de su hogar donde vive con sus hijos de 10 y 8 años de edad, está levantado y la pared agrietada.

Cuando el río cercano se desbordó en la noche, el agua llegó a su cuarto. Así que en la oscuridad, entre lodo, ropa, calzado, aparatos electrónicos y aguas negras, sacó a sus hijos Geovani y Deyana de 10 y 8 años para resguardarlos.

“Vino de gente de presidencia, revisaron y dijeron que nos iban a apoyar”, platicó la madre de Marta, Edith Vargas.

Ya vienen las lluvias

Juan Segoviano Tovar, director de Protección Civil, informó que las lloviznas registradas la semana pasada en algunas partes de la ciudad, fueron provocadas por la entrada de frentes fríos. A partir del siguiente fin de semana las precipitaciones se generalizarían.

“Ya se está formando uno en Centroamérica que avanzará sobre el Pacifico y que seguramente nos va a pegar en las costas de Michoacán o de Jalisco y eso originará lluvias más permanentes, de mayor presencia de agua, entrando junio estaremos en plenitud de lluvias”.